Guidonia, “Villaggio Natalizio”: via libera all’appalto da 40mila euro sulla piattaforma digitale. Ecco chi gestirà gli eventi

Luci, mercatini e attrazioni nel cuore della frazione di Villanova per un mese intero. La macchina amministrativa di Guidonia Montecelio ha ufficialmente messo in moto le procedure per la quinta edizione del “Villaggio Natalizio“, l’evento di punta che animerà il quadrante est della città dall’8 dicembre al giorno dell’Epifania 2027. Palazzo Guidoni, attraverso una decisione a contrarre firmata dalla dirigenza dell’Area VII (la determina è la 199 del 29 ottobre scorso), ha scelto la strada del digitale, avviando una trattativa sulla piattaforma telematica Traspare per assegnare l’organizzazione della manifestazione.

A gestire il villaggio delle feste non sarà un’azienda commerciale, come avvenuto lo scorso anno con la società La Mia Eventi S.r.l.s., ma una realtà radicata nel territorio. La selezione pubblica, curata dal responsabile unico del progetto Corrado Cardoni, ha incoronato l’associazione di promozione sociale L’Arte e il Tempo della Clessidra, regolarmente iscritta al registro unico del Terzo Settore. Il progetto presentato dal sodalizio locale ha superato la soglia minima di sbarramento della commissione tecnica, totalizzando un punteggio di 72,16 centesimi e staccando il pass per la gestione unica della rassegna.

Il piano finanziario e la clausola per gli extra-fondi

Il budget stanziato dal Comune e prenotato sui capitoli di bilancio dell’assessorato alla cultura ammonta a 40 mila euro complessivi. Una cifra che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici permette di affidare tramite trattativa diretta data l’entità sotto soglia comunitaria. Il bando, tuttavia, si tiene aperta una porta d’emergenza legata ai flussi di cassa extra. Qualora nelle prossime settimane dovessero essere sbloccati ulteriori finanziamenti sovracomunali, provenienti dalla Regione Lazio o da bandi specifici per il Natale, il Comune si riserva la facoltà di ampliare e qualificare l’offerta di spettacoli e animazioni, estendendo il contratto con l’associazione senza dover ricominciare da capo l’iter burocratico. Per ora, il piano base è pronto a partire. La firma sul contratto telematico e l’assegnazione del codice CIG da parte dell’Anac sono attesi nei prossimi giorni, per dare il via ai cantieri delle casette di Babbo Natale.