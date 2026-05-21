Guidonia, riqualificazione del Parco del Bollente a Villalba: il Comune affida le indagini geologiche

Al via la fase tecnica per restituire alla cittadinanza un’area verde sicura e attrezzata. Con determinazione dirigenziale dell’Area VIII, l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha affidato a una società specializzata l’incarico per l’esecuzione delle indagini geognostiche e la redazione della relazione geologica relative al sottosuolo del Parco del Bollente, situato nella frazione di Villalba.

L’intervento rappresenta il primo passo concreto del più ampio programma di recupero e valorizzazione degli spazi verdi pubblici promosso dal Comune. L’obiettivo è valutare la stabilità del terreno, la presenza di cavità e di acque sulfuree, considerata la vicinanza dell’area alle sorgenti delle Albulae Aquae, e garantire così la massima sicurezza per i futuri lavori di riqualificazione.

Il progetto di recupero

Per il Parco del Bollente sono stati stanziati 145.000 euro. Le risorse sono destinate alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza. Gli interventi puntano a contrastare le attuali situazioni di degrado e a restituire alla comunità un luogo sicuro, moderno e idoneo all’aggregazione sociale, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

Stato attuale e primi interventi

Nelle scorse settimane sono già iniziati i lavori di manutenzione ordinaria, con sfalcio dell’erba e pulizia dell’area. Le indagini geologiche ora affidate consentiranno di definire nel dettaglio le opere di riqualificazione, dalle nuove attrezzature ludiche alla sistemazione delle recinzioni e dei percorsi interni.

“Il Parco del Bollente è un punto di riferimento per Villalba. Con questo incarico mettiamo le basi tecniche per restituirlo ai cittadini in condizioni di piena sicurezza e fruibilità – fanno sapere dall’amministrazione comunale -. Il recupero degli spazi verdi è una priorità per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità”. L’amministrazione continuerà ad aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle prossime fasi del progetto.