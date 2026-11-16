Metro C, l’archeo-stazione Colosseo trionfa al premio In/Architettura 2026. Gualtieri: “Così modernizziamo Roma rispettando la storia”

Quando la mobilità del futuro incontra le radici millenarie della Capitale, l’architettura italiana applaude. L’archeo-stazione Colosseo–Fori Imperiali della Linea C di Roma si è aggiudicata il premio nazionale In/Architettura 2026 nella categoria “Intervento di nuova costruzione“. Un riconoscimento prestigioso, consegnato nella cornice di Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia a San Marco, che consacra l’infrastruttura romana come modello virtuoso nel panorama contemporaneo.

Promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura insieme ad Ance, il premio non si limita a celebrare il singolo gesto creativo, ma mette sotto la lente l’intera filiera del costruire, premiando la sinergia tra committenti, progettisti e imprese. È esattamente su questo terreno che la fermata nel cuore della Roma imperiale ha convinto la giuria nazionale — presieduta da Barbara Beltrame Giacomello (numero uno di In/Arch) e composta, tra gli altri, dal presidente Ance Antonio Ciucci, da Ferdinando Napoli (ad di Edilportale), Iñaqui Carnicero, Paolo Iotti, Luca Molinari, Francesca Molteni, Guendalina Salimei e Maria Alessandra Segantini. Nelle motivazioni si legge la capacità dell’opera di fondere in un unico organismo trasporto pubblico, qualità del disegno urbano e tutela rigorosa del patrimonio storico-archeologico.

A ritirare il premio in laguna, in rappresentanza del Campidoglio, è salita sul palco una delegazione di Roma Metropolitane e del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Accanto a loro, a testimoniare la natura corale del progetto, c’erano tutti gli attori che hanno reso possibile lo scavo sotto i Fori: il Parco Archeologico del Colosseo, i progettisti del DiAP (Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza) e il contraente generale Metro C SCpA.

Soddisfatto il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che legge nella vittoria veneziana la conferma di una strategia amministrativa e culturale precisa. “Non viene premiata soltanto una grande opera pubblica – ha commentato il primo cittadino – ma la forza e l’efficacia della visione che guida la realizzazione della Linea C: dimostrare che è possibile modernizzare Roma e, al tempo stesso, tutelare e valorizzare il suo straordinario patrimonio culturale, proiettando la Capitale nel futuro nel pieno rispetto della sua storia”.

Per Gualtieri, il verdetto di Ca’ Giustinian certifica soprattutto la bontà di una formula operativa replicabile per le grandi infrastrutture complesse: “Questo premio è anche un riconoscimento ad un metodo di lavoro imprescindibile: la convergenza tra istituzioni, enti pubblici e privati e competenze diverse verso un obiettivo comune, superando sfide tecniche e archeologiche difficilissime grazie a una continua collaborazione corale”. Un traguardo che trasforma uno dei cantieri più delicati d’Europa in un caso di studio internazionale.