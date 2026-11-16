Guidonia, perde la vita durante un viaggio in moto in Abruzzo: oggi i funerali di Davide Di Marco

Aveva appena 26 anni Davide Di Marco, il ragazzo di Colle Fiorito che ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente stradale in Abruzzo. Si trovava in viaggio in sella alla sua Aprilia quando, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro un guardrail. L’incidente è avvenuto nel comune di Sante Marie, in provincia dell’Aquila. Il ragazzo era in compagnia di un amico, che ha allertato prontamente i soccorsi. Nonostante il tentativo di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

La comunità di Colle Fiorito è rimasta scossa dalla notizia. Il Basket Guidonia, il padre Raffaele e la madre Luisa hanno salutato Davide con un messaggio: “Siamo distrutti dal dolore, oggi ci ha lasciato il nostro Davide a soli 26 anni. Vi ringraziamo per la vostra vicinanza, ma vi preghiamo di rispettare il nostro dolore”.

I funerali si terranno oggi, lunedì 16 novembre, alla chiesa Tempio degli Angeli in via delle Palme, a Colle Fiorito. La funzione inizierà alle ore 15:00.