Mentana 2027, la chiave passa simbolicamente di mano: Attanasio candidato sindaco per i civici. Chi lo sfiderà?

C’è una chiave, grande, dorata, fatta di palloncini. Passa di mano in mano, per le strade di Mentana, tra volti noti della maggioranza uscente. Alla fine arriva a lui, Federico Attanasio, già capo di gabinetto del sindaco Marco Benedetti. È con questo video, diffuso sui social il 13 novembre, che la corsa per le comunali del 2027 è di fatto cominciata. Attanasio è, al momento, l’unico candidato sindaco ufficialmente in campo. Un’investitura costruita come una staffetta. Benedetti, dopo dieci anni da sindaco, gli consegna simbolicamente le chiavi della città. Attorno a lui, i consiglieri uscenti di Mentana Nostra e di Rete Democratica, le due liste che hanno sostenuto la maggioranza dal 2021 a oggi. Ma dietro quel gesto, apparentemente solo scenografico, c’è il nodo politico che segnerà la campagna elettorale mentanese. Perché a Mentana, più che altrove, i simboli non bastano. Contano le scelte che quei simboli nascondono.

Il paradosso del 2021

Nel 2021 il Partito Democratico mentanese scelse di non presentarsi con il proprio simbolo. I suoi iscritti confluirono nella lista civica Rete Democratica, che entrò in maggioranza con Benedetti insieme a Mentana Nostra, realtà civica di chiaro orientamento di destra. Cinque anni dopo, quello schema si ripropone, quasi intatto. Le stesse liste si apprestano a sostenere la candidatura di un esponente di Mentana Nostra vicino alla galassia di Fratelli d’Italia. Una continuità che, per chi dall’opposizione consiliare contesta quella gestione, rappresenta la vera anomalia mentanese. Mentre a livello nazionale Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra lavorano alla costruzione di un progetto comune alternativo alla destra, a Mentana – è l’accusa che arriva dall’area critica delle minoranze – si assisterebbe da anni a una situazione opposta. Una confusione che, a loro dire, genera disorientamento tra i cittadini, i quali meriterebbero invece chiarezza da chi si candida a rappresentarli.

Le votazioni che pesano

L’incoerenza, secondo questa lettura data sempre sui social ed in forma esplicita dai 5Stelle, non sarebbe rimasta sulla carta. Nei cinque anni di amministrazione, i consiglieri di provenienza Pd avrebbero respinto in consiglio comunale proposte che, a livello nazionale, trovano il favore dei vertici del loro stesso partito: dal salario minimo alle comunità energetiche. Ed è qui qui che la polemica politica sollevata dai pentastellati diventa giudizio sull’amministrazione. I limiti e gli errori della gestione uscente, sostengono, sarebbero l’esito di quella confusione programmatica. E chi ha condiviso quel percorso, aggiungono, non potrebbe considerarsi estraneo alle decisioni assunte, né nascondersi dietro lo schermo di una lista civica. La città, in questa narrazione, avrebbe vissuto quattro anni di occasioni perse, di danni amministrativi e progettuali, di scelte incomprensibili: dal forno crematorio ai lavori di via III Novembre, dalla riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa al project financing sui rifiuti. Temi che, con ogni probabilità, saranno al centro della campagna elettorale.

Il centrodestra deve ancora scegliere

Se il fronte della continuità ha già un nome, gli altri schieramenti sono ancora in attesa. Il centrodestra, a Mentana, non ha ufficializzato alcun candidato alternativo. Gli esponenti locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega devono decidere se benedire la candidatura di Attanasio, sostenendola in modo formale o informale sotto l’etichetta civica, o rivendicare un candidato di partito, con il rischio di spaccare il voto di quell’area. A sei mesi dal voto – le comunali si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027 – il silenzio dei partiti è già un segnale politico?.

E il centrosinistra?

Ancora più aperta è la partita a sinistra. Il M5S, all’opposizione in consiglio con Viviana Carbonara, è da tempo attivo sui temi territoriali e ambientali. Il Pd, invece, deve sciogliere il nodo più delicato: presentarsi con un candidato e un programma alternativo, in linea con il campo largo nazionale, o restare dentro lo schema che lo ha tenuto in maggioranza per cinque anni?. La prima strada significherebbe una rottura netta, con una coalizione autonoma e riconoscibile. La seconda, di fatto, riproporrebbe il modello 2021-2026. In mezzo, potrebbe aprirsi lo spazio per una lista civica di rottura, legata ai comitati di quartiere e alle battaglie locali più che ai partiti.

Una campagna che deve ancora cominciare

Il futuro di Mentana, per chi invoca un confronto serio, meriterebbe una discussione fondata sui risultati amministrativi, sulla trasparenza e su una visione diversa della città, con idee e progetti chiari e coerenti con il proprio percorso politico e culturale. Perché i cittadini, in fondo, hanno il diritto di conoscere non soltanto i simboli che troveranno sulla scheda elettorale, ma anche le scelte politiche che quei simboli rappresentano. Questo il punto di vista di Eugenia Federici, consigliere comunale della Lega, tra le più acerrime oppositrici all’amministrazione Benedetti,