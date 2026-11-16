Guidonia, un milione per la Rocca di Montecelio: dalla giunta via libera alla richiesta di fondi destinati ai “Grandi Progetti”

La giunta comunale avvia la fase di rilancio definitivo della Rocca di Montecelio, candidando lo storico complesso fortificato al Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” promosso del Ministero della Cultura. Con l’approvazione della proposta progettuale preliminare avvenuta nei giorni scorsi, l’amministrazione avvia l’iter formale che porterà gli uffici comunali a predisporre l’intero dossier tecnico da sottoporre al dicastero. A darne comunicazione, attraverso i canali social istituzionali, il sindaco Mauro Lombardo.

Al centro della richiesta c’è un finanziamento da un milione di euro, cifra che resterà comunque soggetta alle eventuali rimodulazioni dettate dalle verifiche tecniche e ministeriali. L’obiettivo dell’intervento è quello di colmare gli spazi rimasti scoperti dai precedenti stanziamenti del PNRR per restituire piena sicurezza e fruibilità al monumento.

Nel dettaglio, il piano di recupero prevede il consolidamento e il restauro delle porzioni monumentali ancora esistenti, affiancati da opere mirate alla tutela delle creste murarie e all’efficientamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, elementi cruciali per contrastare il degrado strutturale. Il progetto punta inoltre alla valorizzazione complessiva dell’area e al completamento degli storici percorsi interni, tracciati seguendo fedelmente le risultanze delle indagini storiche e murarie già condotte sul sito. Una scommessa culturale e urbanistica con cui il Comune di Guidonia Montecelio punta a trasformare la Rocca in un polo attrattivo pienamente recuperato.