Monterotondo, altolà al parcheggio di Piazza della Libertà. La Soprintendenza taglia un piano al palazzo e Acea boccia le fogne

Si complica la strada per il progetto del parcheggio interrato e del nuovo edificio commerciale in Piazza della Libertà. A frenare la corsa dell’amministrazione comunale arrivano i pareri tecnici della Soprintendenza e di Acea Ato 2, che impongono prescrizioni pesanti sull’opera. Un verdetto che riaccende lo scontro politico e civico in città, con Italia Nostra e il comitato sorto a difesa della piazza pronti a rivendicare la fondatezza dei propri allarmi.

La forbice del Ministero

Il primo nodo riguarda l’impatto visivo della struttura di vetro e acciaio prevista in superficie. Nel progetto depositato in Conferenza dei Servizi, l’edificio era arrivato a superare i 16 metri di altezza, raddoppiando le superfici iniziali e richiedendo una deroga al Piano Regolatore Generale. Una scelta contestata dai comitati come un “ecomostro” fuori scala e ora ridimensionata dal Ministero della Cultura. La Soprintendenza ha infatti prescritto il taglio dell’ultimo livello aggiunto, imponendo il ripristino delle quote originarie affinché il volume non risulti eccessivamente dominante sul contesto urbano.

L’enigma degli alberi e gli scavi

Non meno complesso il capitolo legato al verde pubblico e alla tutela del sottosuolo. Gli uffici ministeriali chiedono che gli undici tigli adulti presenti nell’area vengano ricollocati in piena terra, segnalando però le oggettive criticità tecniche dell’operazione. Un rebus aggravato dal vincolo già imposto dal Masaf sull’olmo e sul platano monumentali, che blinda un raggio intoccabile di venti metri attorno agli esemplari. Secondo i promotori del comitato, lo spazio fisico per ripiantare i tigli nella piazza semplicemente non esiste. A questo si aggiunge l’obbligo, finora non contemplato dal piano comunale, di garantire la presenza costante di un archeologo durante tutte le fasi di scavo.

Lo stop sui sottoservizi

A rendere il quadro ancora più intricato è il giudizio di Acea Ato 2. Il gestore idrico ha dichiarato “non percorribili» le soluzioni ipotizzate per lo spostamento della rete fognaria, ordinando di portare tutte le condotte al di fuori del perimetro del parcheggio, con relative fasce di rispetto fino a quattro metri in cui sarà vietata qualsiasi piantumazione. Bocciati, inoltre, sia lo schema per gli scarichi del nuovo immobile commerciale sia l’immissione delle acque piovane in rete.

L’affondo dei comitati

Forte di questi rilievi istituzionali, il fronte del “no” alza il tiro contro sindaco, assessore ai Lavori Pubblici e giunta, accusati di aver ignorato le memorie tecniche e le diffide depositate negli ultimi mesi, oltre ad aver escluso i cittadini dalla Conferenza di Servizi. “I nodi stanno venendo al pettine tutti insieme e il progetto si sgretola pezzo per pezzo”, attaccano gli attivisti insieme a Italia Nostra, invitando apertamente l’amministrazione a fare un passo indietro e a fermare l’approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) per evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche.