“Tivoli Forma”, i genitori scrivono una lettera a Comune, Direttivo e Regione

I genitori del corso di Moda del centro di formazione Tivoli Forma scrivono una lettera aperta indirizzata al sindaco della città Marco Innocenzi, agli Assessori e al Consiglio comunale, al Direttivo della società e agli organi regionali responsabili della formazione, chiedendo un incontro. La richiesta dei genitori è la stessa che gli studenti: un’adeguata organizzazione, stabilità nel corpo docente con continuità nei programmi e nei laboratori. Questa lettera si unisce alla scia di proteste da parte degli studenti e alle polemiche sorte nelle settimane precedenti riguardo la gestione delle assunzioni e il ritardo nell’avvio dell’orario definitivo. Nel caso non si riuscisse a trovare una soluzione adeguata, alcune famiglie valuterebbero il trasferimento dei ragazzi in altri istituti scolastici.

Nella lettera i genitori denunciano la mancata continuità di insegnanti e tutor. In alcuni casi questi sarebbero stati nominati e, dopo la presentazione del programma, dirottati su altri corsi dell’istituto. Riguardo il laboratorio di informatica e il corso si diritto, invece, ancora non è entrato in servizio nessuno. Questa problematica risulta essere ancora più grave per i ragazzi del terzo anno, prossimi all’esame finale. Nel discorso della continuità rientra anche l’ex direttore Cherubini; i genitori spiegano come egli sia stato un vero e proprio punto di riferimento per studenti, insegnanti e genitori.

La lettera si conclude con la richiesta formale di un incontro urgente tra i rappresentanti delle famiglie, Comune di Tivoli, Tivoli Forma e i rappresentanti della Regione Lazio che si occupano della formazione. L’obiettivo è quello di ottenere risposte sulle questioni organizzative che da tempo affliggono la scuola, prima di valutare il trasferimento dei ragazzi in altri istituti.