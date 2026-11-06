Palombara Sabina per la prima volta sede di partenza di una tappa del Giro d’Italia. Il sindaco Palombi: “Occasione straordinaria per il nostro territorio”

La prima volta nel maggio del 2001, la seconda nel 2007: in entrambi i casi Palombara Sabina è stata una tappa di passaggio del Giro d’Italia. Martedì 18 maggio 2027, per la prima volta in assoluto nella sua storia, il territorio di Palombara Sabina ospiterà la partenza della decima tappa della Corsa Rosa. Le vie del centro sabino non saranno solo di passaggio per i ciclisti, ma diventeranno il palcoscenico di una delle manifestazioni sportive più prestigiose del panorama internazionale.

Il programma

Il Giro d’Italia, che arriverà alla sua edizione numero 110, partirà sabato 8 maggio da Trieste. Il gran finale è programmato invece a Roma, in data domenica 30 maggio. Il percorso prevede 3.418,9 chilometri di corsa e 50.250 metri di dislivello per i ciclisti.

La prima settimana si concluderà domenica 16 maggio con la Itri Subiaco-Monte Livata, mentre la seconda inizierà proprio da Palombara Sabina. Dopo un giorno di riposo, lunedì 17 maggio inizierà la decima tappa della corsa. La Palombara Sabina-Norcia sarà lunga 218 chilometri con 3.600 metri di dislivello, quindi il percorso è caratterizzato da molti saliscendi. Ne giova perciò il turismo del territorio, di cui verrà valorizzato anche il Cammino di San Francesco. Gli organizzatori dell’evento hanno infatti riferito: “Da quest’anno il Giro d’Italia punta a valorizzare i grandi cammini spirituali del Paese. Attraverso mappe, planimetrie, contenuti video e strumenti di valorizzazione territoriale, verranno raccontati con il linguaggio e la forza narrativa della Corsa Rosa”.

Le prime parole del sindaco Palombi

Alla cerimonia di presentazione del Giro d’Italia 110 si è presentato l’onorevole Alessandro Palombi, deputato della Repubblica e sindaco del comune di Palombara Sabina. “Una straordinaria occasione per accendere i riflettori sulle bellezze, sulle eccellenze e sulle potenzialità turistiche del nostro territorio, attraverso uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Sport e turismo si incontrano, offrendo ai nostri territori una vetrina di rilievo internazionale. Un appuntamento che ci prepariamo ad accogliere con entusiasmo. Vogliamo mostrare ancora una volta quanto la nostra terra abbia da offrire”, ha dichiarato il sindaco Palombi dopo l’evento.