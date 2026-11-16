In 1720 allo Stadio per il derby Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2 con De Rossi

E’ stato uno show in campo e sugli spalti il derby “romano” della Serie C Sky WiFi tra il Guidonia Montecelio 1937 Fc e l’Ostiamare. Sul rettangolo verde la sfida è terminata 2-2, sugli spalti è stato uno spettacolo con 1720 tifosi di cui 122 ospiti più Daniele De Rossi che ha assistito alla sfida una fila sopra il sindaco Mauro Lombardo e l’assessore allo Sport Cristina Rossi e sotto il presidente Mauro Fusano ed il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi, accanto al padre Alberto De Rossi che attualmente è il presidente dell’Ostiamare.

La cronaca della sfida non lascia respirare. In campo il Guidonia Montecelio 1937 Fc, pur soffrendo un centrocampo ospite molto dinamico e correndo il rischio dopo due minuti su un tiro a lato del grande ex Spinosa, va vicino al gol con un colpo di testa di Zappella sul cross di Errico ed il pallone a lato di poco. Al 34′ Zappella lancia Sannipoli, ma Vertua in uscita chiude lo specchio della porta e si ripete sul primo palo quando Giannotti prova a sorprenderlo.

Al 59′ Spinosa pennella per Brosco, colpo di testa che termina alto sulla traversa. Momento migliore per l’Ostiamare che passa in vantaggio con Spinosa, proprio lui, bravo a sistemarsi il pallone per il tiro a giro che supera Drago. Reazione veemente dei padroni di casa. Sull’angolo di Murgia stacco di testa di Esempio con il pallone che termina alto. Al 75′ palo di Ferrari di testa. Cinque minuti e Vertainen inventa per Mastrantonio ma il colpo di testa è debole. Il meritato pareggio all’85’: tiro di Vertainen rimpallato e Ferrari di piatto è glaciale nel superare Vertua. E’ il gol numero 3 dell’italoargentino in questo campionato. Spinge ancora il Guidonia Montecelio 1937 Fc che compie il sorpasso all’89’: Viteritti crossa per Tonetto, sponda per Vertainen che si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Per il finlandese quarto centro in stagione. Sembra fatta ma Parigini gira in rete l’ultimo pallone e finisce in parità.

Il pubblico dello Stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio (foto TelePhoto)

Per il Guidonia Montecelio 1937 Fc che resta in zona playoff con il terzo risultato utile consecutivo, l’appuntamento per il prossimo incontro è a Grosseto lunedì 23 novembre nel posticipo serale della 15esima giornata.