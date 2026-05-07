Guidonia, sopralluogo istituzionale al cantiere FS di Colle Fiorito. Il sindaco: “A luglio lavori ultimati”

Questa mattina (giovedì 7 maggio) il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, accompagnato da assessori e dai consiglieri comunali componenti della Commissione Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere delle Ferrovie dello Stato a Colle Fiorito, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria.

Nel corso della visita, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) hanno illustrato lo stato di avanzamento delle opere e fornito chiarimenti in merito alle richieste avanzate dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Rfi ha confermato che i lavori procedono secondo cronoprogramma e che la nuova stazione sarà completata e aperta al pubblico entro il prossimo mese di luglio. Il progetto prevede la realizzazione di un hub di interscambio gomma-rotaia destinato a servire l’intero quadrante territoriale. L’infrastruttura comprenderà nuovi parcheggi di scambio, spazi dedicati al trasporto pubblico locale su gomma e una viabilità di accesso completamente rinnovata.



“Sono particolarmente soddisfatto della visita al cantiere. Guidonia Montecelio potrà finalmente contare su un vero hub di interscambio gomma-rotaia, con parcheggi, spazi dedicati agli autobus e una viabilità completamente rinnovata. Si tratta di un intervento strategico che rappresenta una concreta opportunità di crescita per l’intero territorio. Restano alcuni nodi da sciogliere, ma confido che nelle prossime ore si possano siglare i Protocolli di intesa ai quali stiamo lavorando per la loro soluzione” ha commentato Lombardo. L’amministrazione comunale e Rfi sono al lavoro per la definizione dei Protocolli di intesa necessari a risolvere gli ultimi aspetti tecnici e gestionali legati all’opera.