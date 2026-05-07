I canguri di Bennett

Il Bioparco di Roma ha accolto un cucciolo di canguro di Bennett e molto presto ne nasceranno altri due. Con Materia, oggi approfondiamo la conoscenza di questa specie. Il canguro arboricolo di Bennett, conosciuto semplicemente come canguro di Bennett, è una delle razze di marsupiali che abitano Australia. Presente soprattutto nella zona orientale dell’isola, esso si trova principalmente nelle zone aride e nelle foreste di eucalipto. Alto poco meno di un metro e con un peso di 14-19 kg, il canguro di Bennett vive in piccoli gruppi e si ciba principalmente di radici, frutta e foglie di arbusti.

Viene considerato tra i più primitivi nella specie nei canguri sia per il suo manto, sia per il suo comportamento. Sono infatti tra i pochi ad avere una colorazione “al contrario”: nera sulla punta della coda, l’addome e le zampe, più chiaro sul dorso. La coda, molto folta e robusta, viene utilizzata per bilanciarsi durante gli spostamenti. Dal carattere molto schivo, il canguro di Bennett trascorre la maggior parte della giornata a riparo tra gli alberi, per uscire al tramonto. I maschi, più grandi delle femmine, sono animali territoriali e molto combattivi. La loro riproduzione è considerata lenta: un cucciolo di Bennett alla nascita pesa meno di un grammo e per circa nove mesi rimane all’interno del marsupio della madre. L’uscita definitiva dal marsupio, però, non avviene prima dei 14-17 mesi.

Nonostante la sua pelliccia sia ancora richiesta, il canguro di Bennett non è in pericolo di estinzione. Attualmente, la sua popolazione sembra aumentata e l’unica vera minaccia per la specie sembra essere rappresentata dai predatori della foresta australiana, come i pitoni e i dingo.