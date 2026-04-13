Spettacolo

The Drama – il processo all’intenzione

Sara Pietropaoli
Scritto da
Sara Pietropaoli
2 Minuti di lettura
The Drama
the Drama

Emma e Charlie stanno per sposarsi. Tutto è pronto, tutto sembra solido. Poi una cena, una confidenza detta con leggerezza, e l’equilibrio si spezza. Un episodio del passato riemerge e cambia lo sguardo degli altri. Non i fatti, ma la loro interpretazione.

Charlie vacilla: si chiede se l’amore lo abbia reso cieco, se davvero conosca la donna che sta per sposare. E soprattutto: un errore sfiorato, una linea mai oltrepassata del tutto, può bastare a definire una persona? Rachel non ha dubbi. Per lei non esistono attenuanti. Il dolore, la solitudine, la fragilità non giustificano. Dove gli altri vedono complessità, lei vede pericolo: Emma non è una vittima del proprio passato, ma qualcuno capace di nascondere la propria natura. Nel giro di pochi minuti, Emma diventa imputata in un tribunale invisibile. Non conta ciò che è oggi, ma ciò che avrebbe potuto essere. Il passato si trasforma in condanna preventiva.

The Drama mette a nudo un meccanismo spietato: il processo all’intenzione. Non si giudicano le azioni, ma le possibilità. E quando il sospetto prende il posto della realtà, la verità smette di avere importanza. Emma vuole ricominciare. Ma il passato non si cancella: si trasforma. E, per sopravvivere, dovrà assistere alla caduta di chi pretende di giudicarla.

Per vedere il trailer del film, clicca qui.

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