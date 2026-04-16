Guidonia, Teatro Imperiale: presentazione del Protocollo Asse.CO tra Comune e Consulenti del Lavoro

La Convenzione siglata dall’amministrazione comunale con l’Ordine Nazionale del Consulenti del Lavoro: legalità, trasparenza e valorizzazione del lavoro etico

“Avverrà alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca la presentazione ai professionisti ed alle aziende del territorio del Protocollo Asse.Co. che la Città di Guidonia Montecelio ha siglato con l’Ordine Nazionale dei CDL: l’appuntamento è per il 21 aprile dalle ore 14 alle 18 al Teatro Imperiale”. Cosi in una nota stampa Marco Bertucci, consigliere regionale di FdI e Presidente della commissione Bilancio alla Pisana; Adalberto Bertucci e Valentina Torresi, rispettivamente consigliere comunale e assessore di Fratelli d’Italia al Comune di Guidonia Montecelio, tutti Consulenti del Lavoro: Adalberto Bertucci è Presidente dell’Ordine Provinciale dei CdL.

“Asse.Co, abbreviazione di Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, è una iniziativa promossa e fortemente voluta da Fratelli d’Italia, con il supporto nel processo arrivato dal consigliere comunale Maurizio Remoli, per la quale hanno lavorato in prima persona il sindaco Mauro Lombardo e l’assessore Valentina Torresi, che hanno seguito la via tracciata dalla Regione Lazio, ente che ha siglato questo protocollo grazie all’iniziativa di Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. Un esempio che Fratelli d’Italia, attraverso il lavoro del suo assessore e del gruppo consiliare, ha fatto proprio nel nome della legalità e della trasparenza”, si legge nel comunicato.

“Da Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro ringrazio il nostro primo cittadino per l’attenzione mostrata su un tema così importante, ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine, da sempre fautore di questo strumento. Parliamo di un protocollo di assoluta importanza, anche simbolica: l’Asse.Co. rappresenta un alto momento di legalità, ma anche un mano tesa verso le imprese ed i professionisti, visto che porterà a riscontri più veloci nell’istruttoria delle pratiche, un passo fondamentale per attivare ulteriormente, a livello istituzionale, ogni iniziativa volta a promuovere la cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese”, spiega Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio.

“E’ una opportunità che questa nostra città ha saputo cogliere. Regolarità dei rapporti di lavoro, promozione e controllo della legalità ma anche rilancio delle economie locali: ho sperimentato in numerosi ambiti la validità di questo strumento all’interno delle pubbliche amministrazioni, e ritengo che abbiamo fatto un passo in avanti, nel nome dell’efficacia e dell’efficienza che dobbiamo ai nostri cittadini”, queste le parole di Valentina Torresi, assessore al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio.

“Sono numerosi gli enti pubblici territoriali che hanno deciso di dotarsi di questo strumento, predisponendo specifiche convenzioni e protocolli con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tra questi la Regione Lazio del Presidente Rocca e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro: parliamo di uno strumento di cruciale importanza per le imprese che hanno in questo modo l’opportunità di vedersi certificare la regolarità dei rapporti di lavoro in corso sotto un profilo retributivo e contributivo: così viene valorizzato il lavoro etico e i datori di lavoro che adottano condotte corrette”, chiude Marco Bertucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente ENPACL.

“L’evento del 21 aprile prevede un momento di formazione dedicato ai consulenti del lavoro sul tema Asse.Co, tenuto da Eleonora Marzani, Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, con Simona Moretti nel ruolo di moderatore. Detto della presenza del Presidente dell’Ordine Nazionale Rosario De Luca e naturalmente di Adalberto Bertucci e del sindaco Lombardo, nel programma dell’evento di formazione è presente anche Marco Bertucci, che interverrà sul tema “Conosci e utilizza al meglio il suo sistema previdenziale”.