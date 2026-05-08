Guidonia, Lavori Pubblici: completati gli interventi a Montecelio e Colle Fiorito 

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha comunicato nelle scorse ore sui canali social istituzionali la fine dei lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Romana, frazione di Montecelio. “L’intervento, coordinato dall’assessorato ai Lavori Pubblici – scrive Lombardo – rientra nel piano di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si procederà al completamento dell’opera con il rifacimento della segnaletica orizzontale”.

Fine cantieri anche a Colle Fiorito dove, dopo circa un mese di interventi si conclusi i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via dei Girasoli. Per Lombardo si tratta di un intervento che ha “consentito l’ampliamento della sede stradale e un contestuale incremento della disponibilità di posti auto, migliorando la fruibilità e la sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale prosegue nell’impegno per la riqualificazione delle infrastrutture urbane e il miglioramento della viabilità sul territorio”, ha concluso il sindaco.