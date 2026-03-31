Guidonia, il sindaco sui ’furbetti’ del sinistro stradale: “C’è qualche truffaldino che magari si è fatto male sciando”

I ‘furbetti’ del sinistro stradale non mancano nella terza città del Lazio. Qualche “truffaldino che magari si è fatto male quando scia e poi prova a far ricadere la colpa sul Comune, così pagano i cittadini quello che è un danno che invece si dovrebbe risarcire da solo”. Lo ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, intervenendo in aula nel corso della seduta di consiglio comunale di lunedì 30 marzo.

Il riferimento del sindaco era, ovviamente, solo un esempio. Usato per rispondere ad alcuni consiglieri di opposizione, che avevano appena sollevato il problema dei risarcimenti cospicui che ogni anno appesantiscono le casse dell’Ente, causa: gli infortuni o incidenti denunciati da pedoni e automobilisti ‘vittime’ di buche stradali o di marciapiedi sconnessi.

Il sindaco ha spiegato all’aula che la sua amministrazione ha comunque cambiato approccio rispetto al passato e alle amministrazioni passate, con un accenno particolare a quella dei 5Stelle. Sulle richieste di risarcimento danni dei cittadini, invece di contestare automaticamente ogni richiesta come avveniva in passato, ora si cerca di analizzare caso per caso e di evitare il contenzioso quando il danno è evidente e la richiesta di risarcimento ragionevole.

Lombardo ha quindi sottolineato che ci sono stati casi di cittadini che cercavano di approfittare del sistema e di far pagare ai contribuenti danni che non erano responsabilità del Comune di Guidonia Montecelio. Ma quando la richiesta è legittima e il danno è reale, l’amministrazione adesso cerca di trovare un accordo senza andare in tribunale. È un approccio più pragmatico e meno conflittuale, ha specificato Lombardo, rispetto alla precedente amministrazione che contestava ogni richiesta di risarcimento danni. L’attuale cerca, invece, di evitare il contenzioso e di risolvere le richieste di risarcimento in modo più efficiente, ed è convinzione comune nella maggioranza di governo, che la prossima amministrazione erediterà una situazione meno incancrenita di quanto non lo sia l’attuale, per via della quantità di debiti fuori bilancio che l’aula è chiamata a riconoscere, e che originano da sentenze del tribunale andate a beneficio di cittadini vittime di sinistro stradale.