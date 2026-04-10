Cantieri Metro C a Prati-Della Vittoria, Campidoglio al lavoro per ridurre i disagi. E Gualtieri ‘salva’ gli alberi

Aree delimitate con reti metalliche e sottratte alla sosta; preoccupazioni diffuse tra i residenti per la rimozione delle alberature in via delle Milizie e viale Mazzini (incrocio con via Giunio Bazzoni), un intervento necessario a fare spazio ai cantieri della nuova tratta T2 della Metro C, che complessivamente comprenderà le nuove Stazioni Mazzini, Ottaviano, Castel S. Angelo e Chiesa Nuova. Insomma, il quartiere Prati e la zona Della Vittoria stanno affrontando notevoli disagi, con situazioni critiche dall’inizio del 2026.

Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi ha effettuato dei sopralluoghi in zona. Spiegando in un video che “per i lavori delle nuove stazioni della Metro C non è previsto alcun abbattimento di alberi. Abbiamo scelto di salvarli tutti – ha detto, rivolgendosi ad associazioni, comitati e residenti -. Ogni albero viene espiantato con tecniche specifiche che preservano l’apparato radicale, per essere poi ripiantato e continuare a vivere. Alcuni sono già stati ricollocati, come i lecci di Viale Mazzini, nel Parco di Monte Mario, vicino alla scuola Parco della Vittoria. Altri, come le paulonie di Piazza della Chiesa Nuova, sono stati trasferiti temporaneamente in vivaio, in attesa del momento migliore per il reimpianto”.

È una scelta più complessa e costosa, ma necessaria – ha aggiunto Gualtieri -. Abbiamo inoltre previsto una compensazione immediata per il quadrante, con la piantumazione di altri 259 alberi tra via Monte Pertica, via Monte Zebio, via Marcello Prestinari e via Filippo Corridoni. Perché vogliamo una città più moderna, senza rinunciare al suo verde”.

Con l’apertura dei cantieri tra via Barletta e viale Mazzini sono spariti anche 200 posti auto. In una zona già sotto pressione per la vicinanza con lo Stadio Olimpico che ogni domenica ospita le partite di calcio, la cittadella della giustizia, il Foro Italico. Cresce l’esasperazione dei residenti, costretti a giri infiniti, doppie file. Il Municipio I ha aperto un filo diretto con il Campidoglio, tra le ipotesi per alleggerire le pressioni, nuove strisce blu, e la possibilità di sosta per i residenti in aree vicine e altre misure per alleggerire il caos.

Le cantierizzazioni sono in grado di gestire e coordinare simultaneamente le opere in diverse aree urbane, fanno sapere da Roma Capitale. Il progetto della Linea C rappresenta una grande sfida ingegneristica e un’opportunità per migliorare la mobilità nella città di Roma.