Cambia volto uno dei luoghi simbolo dell’aggregazione cittadina. Con una determinazione firmata lo scorso 24 novembre, la Regione Lazio ha ufficialmente sbloccato un finanziamento da 500 mila euro destinato alla riqualificazione completa del centro sportivo di via del Parco, nella frazione di Casali. Per il sindaco di Mentana Marco Benedetti, che ha commentato la notizia sui suoi social , si tratta di una boccata d’ossigeno attesa da tempo dai residenti. Un intervento che trasformerà un’area da anni bisognosa di interventi in un polo moderno e accessibile.

Il progetto, messo a punto dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Federico Attanasio su sollecitazione della stessa comunità locale, non si limita a un semplice restyling conservativo, ma ridisegna l’intera fruibilità della struttura. Il piano dei lavori prevede infatti la realizzazione ex novo di due campi da calcio e il rifacimento integrale del campo polivalente, cuore pulsante per le discipline di squadra. Accanto alle superfici di gioco, l’intervento ridisegnerà gli spazi esterni con la posa di nuovi arredi urbani e l’inserimento di servizi aggiornati a supporto dell’impianto.

L’obiettivo dichiarato da Palazzo Borghese va oltre il perimetro strettamente agonistico. L’investimento punta a mettere in sicurezza l’intera area e a restituire al quartiere un presidio sociale vivo, capace di far dialogare generazioni diverse attraverso la pratica sportiva. Un segnale concreto per la periferia mentanese, dove la carenza di spazi attrezzati rappresenta spesso il principale ostacolo alla socialità giovanile. Con l’arrivo dei fondi regionali si apre ora la fase operativa per consegnare alla città un impianto finalmente all’altezza delle esigenze del territorio.