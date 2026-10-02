Guidonia, il Campo dei Pini verso la riqualificazione: investimento da circa 331mila euro

331.110,22 euro + IVA è l’ammontare dell’investimento dichiarato dall’Acd Guidonia per riqualificare il Campo dei Pini. Il cronoprogramma prevede 90 giorni lavorativi e diversi interventi: indagini geognostiche e geotecniche, preparazione del fondo, campo di calcio autodrenante, impianto di irrigazione, arredi e attrezzature sportive, recupero degli spogliatoi, rifacimento dell’impianto idraulico e interventi sulle torri faro. Il progetto dell’Acd chiede una durata della gestione dell’infrastruttura di tredici anni con l’ammortamento dell’investimento nell’arco proprio di questi anni.

L’unica manifestazione d’interesse

L’Acd Guidonia è stata la sola associazione ad aver presentato entro i termini stabili (il 12 giugno 2026) la documentazione amministrativa e la proposta per il Campo dei Pini di via Adorno Camarotta, comprensiva di progetto di fattibilità tecnico-economica, elaborati tecnici, quadro economico, cronoprogramma, piano di manutenzione, piano di utilizzo sociale, relazione illustrativa delle attività sportive, sociali e giovanili e Piano Economico-Finanziario.

La commissione giudicatrice ha valutato il progetto con un punteggio di 63,50 punti su 100, superando la soglia minima di 50. L’Acd Guidonia ha rispettato le richieste del Comune, presentando anche un piano di utilizzo sociale dell’impianto. Sono previsti percorsi sportivi rivolti a bambini, giovani, anziani e persone con disabilità. C’è un protocollo d’intesa con l’ASD Roma Calcio Amputati e con l’APS “Il Mondo dei Numeri Primi” per svolgere attività di inclusione e formazione sportiva, coinvolgendo anche le famiglie. L’Acd ha inoltre pianificato percorsi gratuiti con le scuole, l’accesso gratuito alle proprie attività di un numero di giovani segnalati dall’ufficio Politiche sociali, giornate gratuite di apertura ai giovani e sviluppo del calcio femminile.



I prossimi passi

La Giunta comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta presentata dall’Acd Guidonia, ritenendo che il recupero dell’impianto e la sua restituzione alla fruizione sportiva e sociale rispondano alle finalità previste dalla procedura. Il riconoscimento, tuttavia, non equivale all’affidamento della gestione né all’approvazione del progetto esecutivo.

Il prossimo passaggio sarà la richiesta del progetto esecutivo, seguita dalla verifica della sua conformità rispetto agli elaborati già valutati e dall’acquisizione della documentazione necessaria prima della stipula della convenzione.

Il Campo dei Pini si trova davanti ad un possibile percorso di riqualificazione, ma l’iter amministrativo per l’affidamento all’Acd Guidonia deve ancora completarsi.