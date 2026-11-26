La Roma blocca il Paris Saint Germain imponendo il pareggio e confermandosi a grandi livelli. Anche questa volta i giallorossi soffrono nel finale ma non cadono e conquistano un punto prezioso. I playoff sono raggiungibili ed è una buona notizia anche per le casse della società.

Bastano cinque minuti al calcio europeo per avere la conferma delle qualità di Soulé (al terzo assist in questa Champions League, ndr) che vola, arriva sul fondo e serve Hermoso per il più facile dei gol a porta vuota ma bisogna farsi trovare al posto giusto al momento giusto e non è di certo facile per un difensore.

Il vantaggio è meritato per l’approccio degli ospiti in un Parco dei Principi che ribolle di passione e con una scenografia che richiama i gladiatori romani. Impazziscono di gioia i 1500 tifosi romanisti.

Il pareggio del Psg arriva al 31′ con il colpo di testa di Zabarnyl sul cross di Mayulu. Poi Ndicka si dimostra pericoloso sempre una deviazione aerea. Al 3′ del secondo tempo Hermoso raccoglie una respinta del portiere e al volo di sinistro indirizza alto da ottima posizione. Poco dopo strepitosa discesa di Pisilli che scambia con Castro, il centrocampista italiano scarica un rasoterra che trova pronto Safonov in una deviazione da campione perché il portiere riesce a scendere velocemente e a respingere la sfera. Quando Wesley atterra Hakimi per un episodio dubbio soprattutto sulla partenza del fallo che potrebbe essere fuori area, arriva il penalty che permette a Dembélé di portare avanti il Psg al 17′, poi ripreso sempre sul rigore perfetto di Malen al 33′.

Finale incandescente. Sempre Hermoso servito da Dybala alza dall’altezza dell’area piccola, poi dalla parte opposta Hakimi incrocia con il destro e Svilar compie una grande parata di piede su Dembélé al secondo minuto di recupero.

“Una Roma super – commenta l’allenatore Gian Piero Gasperini -. Orgoglioso della prestazione di tutti. Le scelte? Ci sono tanti impegni e serve il massimo”. Attenzione alle parole del tecnico del Psg, Luis Enrique, partito proprio da Roma nella sua carriera da coach: “Questa Roma può vincere lo Scudetto. E’ stata la gara più difficile della stagione per noi. Ci hanno messo in difficoltà con pressing e corsa”.

Martedì 8 dicembre alle ore 21:00 il prossimo turno in Champions contro lo Sporting Lisbona. Al momento occorre recuperare un punto per conquistare la qualificazione ai playoff e sono tre le partite a disposizione.