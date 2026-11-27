Mettere a sistema il lavoro silenzioso del volontariato, garantendo sicurezza e tracciabilità nella gestione degli animali vaganti. Il Comune di Guidonia Montecelio ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare un’associazione capofila chiamata a coordinare l’accudimento non sanitario e l’alimentazione controllata dei cani liberi presenti nell’area delle cave di travertino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una rete operativa strutturata, facendo dialogare le realtà del territorio con gli enti già impegnati sul fronte della tutela animale: l’amministrazione comunale, la Lega Anti Vivisezione (Lav) e la Asl Roma 5. Oltre a gestire i punti di ristoro, l’ente selezionato avrà il compito fondamentale di accogliere e coordinare anche i volontari spontanei, pur non iscritti ad alcuna associazione, che già operano nell’area estesa del bacino estrattivo.

Nel dettaglio, le attività previste dalla convenzione – che avrà una durata iniziale massima di dodici mesi – riguardano la distribuzione di cibo e acqua secondo turni e postazioni concordate, la pulizia dei punti di alimentazione, il monitoraggio costante per segnalare eventuali ferite, cucciolate o situazioni di pericolo e la stesura di report mensili. Restano invece rigorosamente escluse tutte le competenze di natura veterinaria e operativa riservate per legge ai servizi sanitari e alla stessa Lav, come catture, sterilizzazioni, cure mediche o adozioni autonome.

La collaborazione sarà a titolo gratuito, ma per l’esercizio 2026 Palazzo Matteotti ha stanziato un fondo complessivo di 2 mila euro destinato esclusivamente al rimborso delle spese documentate per l’acquisto di mangime. Potranno partecipare alla selezione comparativa le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) da almeno sei mesi.

Le candidature saranno valutate su una scala di cento punti che premierà, tra gli altri criteri, l’esperienza sul campo e la capacità di integrare i cittadini volontari. Le associazioni interessate hanno tempo fino alle ore 9 del prossimo 14 dicembre per inviare la propria manifestazione di interesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comune.