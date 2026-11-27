Nuova iniezione di fondi regionali per la viabilità tiburtina. La Regione Lazio ha ufficialmente assegnato al Comune di Tivoli un contributo da 500 mila euro destinato al rifacimento e alla rigenerazione urbana di via Acquaregna, una delle arterie nevralgiche della città. Un risultato ottenuto grazie al secondo posto conquistato dal progetto comunale nella graduatoria del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici 2026-2028.

L’intervento, che rientra nel piano di manutenzione straordinaria delle strade, punterà a risanare il manto stradale e a mettere in sicurezza la circolazione in un quadrante particolarmente trafficato. Si tratta, nelle intenzioni di Palazzo San Bernardino, del primo tassello di un più ampio cronoprogramma di cantieri che interesserà l’intero territorio comunale nel triennio 2026-2029.

La notizia arriva a soli due giorni di distanza dallo sblocco di altri 449 mila euro, sempre di provenienza regionale, destinati all’adeguamento del centro anziani di Tivoli centro e al ripristino dei marciapiedi di via Lione. “È un’ottima notizia che conferma la costante attenzione della nostra amministrazione nel ricercare e reperire risorse esterne”, commenta il sindaco Marco Innocenzi, sottolineando come la strategia dei bandi permetta “di affrontare le criticità del territorio e realizzare opere pubbliche che migliorano la qualità della vita dei cittadini, senza gravare sulle loro tasche“.

Sulla stessa linea l’assessore Vincenzo Tropiano, che rivendica il bilancio della raccolta fondi finora messa a segno dalla giunta: “In due anni e mezzo abbiamo intercettato quasi 28 milioni di euro da enti sovracomunali“, spiega l’esponente dell’esecutivo, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e ringraziando il primo cittadino. Con le risorse ormai assegnate, l’amministrazione si prepara ora a tradurre i progetti sulla carta nell’apertura effettiva dei cantieri.