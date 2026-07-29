Guidonia, l’annuncio di Torresi e Bertucci: “NCC, 34 licenze pronte per il bando di assegnazione”

Il primo passo è stato fatto. La giunta comunale il 22 luglio ha approvato la delibera che rimodula il fabbisogno NCC secondo i criteri individuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’obiettivo di potenziare l’offerta del trasporto, migliorare la mobilità locale e adeguare i servizi alle reali esigenze dei territori.

Ora la parola passa al consiglio comunale. L’appuntamento è fissato per il 30 luglio, quando l’aula sarà chiamata a discutere, approvare e ratificare le modifiche approntate dalla giunta sul servizio NCC, passaggio indispensabile per arrivare al bando di assegnazione delle licenze. A dare notizia con una nota stampa congiunta, Valentina Torresi, assessore ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio, e Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia in assise.

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“Non appena avremo espletato tutte le formalità con Città Metropolitana, predisporremo il bando per l’assegnazione delle licenze NCC: la delibera approvata dalla Giunta parla di 34 licenze, numero che nasce dai nuovi criteri approvati dalla ex Provincia, autorizzazioni pronte per essere rilasciate sul territorio comunale ovviamente previa pubblicazione del bando. Arriviamo così ad una vera svolta per la città, al termine del complesso iter che ci ha visti protagonisti insieme a Palazzo Valentini”, dichiara Torresi.

Anche Adalberto Bertucci sottolinea la portata storica della scelta: “Auspico su questo tema grande condivisione in consiglio comunale nella discussione per l’approvazione della delibera. Davanti ad una grande domanda di mobilità da parte dei cittadini, una amministrazione comunale responsabile ha il dovere di dare risposte puntuali e concrete: il bando NCC sarà una vera rivoluzione per la nostra Città, una opportunità da cogliere per continuare a supportare le nostre comunità, i nostri territori e promuovere la presenza di servizi adeguata alle necessità delle persone”, ha detto il capogruppo.

Se il consiglio del 30 luglio darà il via libera, l’amministrazione potrà quindi procedere con la pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione delle 34 autorizzazioni. Un’opportunità attesa sia dai cittadini, che chiedono più servizi di trasporto capillari, soprattutto nei collegamenti con Roma, le stazioni e gli scali aeroportuali, sia per chi cerca una nuova opportunità imprenditoriale e professionale nel settore del trasporto persone. L’iter, dunque, entra nella sua fase finale. Dopo il 30 luglio si conosceranno tempi e modalità del bando.