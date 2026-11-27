L’artista contemporanea Marina Abramović presenta la mostra Historical Works and Transforming Energy nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma dal 18 novembre 2026 al 4 aprile 2027. L’esposizione comprende 200 opere che ripercorrono mezzo secolo di carriera della performer serba in occasione del suo compleanno, il 30 novembre.

Il percorso delinea l’evoluzione formale e concettuale della protagonista. Nelle prime manifestazioni, il suo corpo veniva messo a disposizione come unico luogo di sviluppo dell’azione: un esempio è “Rhythm 0”, tenuta a Napoli nel 1974 dove l’autrice permette ai visitatori di utilizzare 72 oggetti – tra cui una rosa, una piuma e una pistola carica – da usare liberamente sul suo corpo. Al centro dell’esposizione romana la sezione “Transforming Energy”. Qui il pubblico trova il suo spazio: l’osservatore può sdraiarsi, sedersi o stare in piedi entrando a contatto diretto con strutture scultoree, sedute e letti di pietra realizzate con quarzo, ametista e agata – i Transitory Objects. L’incontro tra corpo e minerale costituisce una trasmissione energetica in cui il tempo biologico dell’essere umano si connette al tempo profondo della Terra e delle sue ere geologiche, secondo il linguaggio espressivo dell’artista.



Questa nuova concezione dell’Abramović, con dispositivi fisici utilizzati dal pubblico, nasce dalla camminata sulla Grande Muraglia Cinese compiuta con Ulay nel 1988 per sancire la fine della loro storia (“The lovers”), in cui ha conosciuto i principi della medicina tradizionale cinese con successive visite nelle miniere brasiliane.