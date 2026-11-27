Scatta il conto alla rovescia per le festività nella città eretina. Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 torna “La Luce della Città“, il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Monterotondo per accompagnare residenti e visitatori lungo tutto il periodo natalizio. Un mese fitto di appuntamenti pensato per tenere insieme intrattenimento, cultura e commercio locale, coinvolgendo in modo diffuso sia il centro cittadino sia il quartiere di Monterotondo Scalo.

Il primo segno tangibile dell’atmosfera delle feste sarà l’accensione delle luminarie lungo le principali arterie urbane, cornice scenografica per un programma costruito su misura per tutte le fasce d’età. Accanto agli eventi della tradizione, l’offerta culturale spazierà dai concerti alle mostre d’arte, passando per gli spettacoli teatrali, le letture condivise e i laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Il baricentro della socialità e dello shopping natalizio sarà ancora una volta l’area pedonale della Passeggiata intitolata a Valerio Nobili, in viale Bruno Buozzi. Proprio qui, per l’intera durata della manifestazione, prenderà vita il Mercato di Natale 2026 – affidato quest’anno all’associazione P.A.U.I. Eventi e Fiere – che porterà nel cuore di Monterotondo bancarelle di artigianato, idee regalo e proposte dedicate alle famiglie. L’obiettivo dichiarato da Palazzo Orsini è trasformare la città in un luogo accogliente e partecipato, valorizzando le energie culturali del territorio e sostenendo la vitalità del tessuto commerciale cittadino