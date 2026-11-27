L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre alle ore 17.00. Nella cornice della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, il sindaco Roberto Gualtieri illustrerà il “Quinto Rapporto alla Città”, il tradizionale rendiconto annuale con cui il Campidoglio fa il punto sul lavoro svolto negli ultimi dodici mesi e traccia la rotta per i prossimi cantieri e le sfide amministrative che attendono la Capitale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di consolidare un canale di confronto diretto e trasparente tra l’amministrazione e il tessuto cittadino, chiamando a raccolta le diverse anime sociali, istituzionali ed economiche di Roma.

Per consentire la massima partecipazione anche a chi non potrà essere presente in sala, l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso tutti i canali social ufficiali di Roma Capitale, da Facebook e YouTube fino a Instagram e TikTok. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità. La presentazione sarà infatti accompagnata dalla traduzione simultanea nella Lingua dei Segni Italiana (Lis), un servizio curato dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona e realizzato tecnicamente da Almaviva.