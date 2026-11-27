Nei documenti ufficiali si parla formalmente di una “prima analisi tecnica”, ma tra le righe delle schede elaborate da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) il verdetto assume i contorni di un sostanziale “no” alla riapertura della vecchia stazione dismessa di Guidonia Montecelio-Sant’Angelo, ribattezzata nei dossier “Guidonia Centro”. Per i tecnici delle ferrovie, infatti, l’operazione rischia di trasformarsi in un percorso a ostacoli capace di mandare in tilt l’intera circolazione ferroviaria tra il Lazio e l’Abruzzo.

Proprio per fare chiarezza sulle carte arrivate sul tavolo dell’amministrazione lo scorso 26 novembre e confrontarsi direttamente con la città, il sindaco Mauro Lombardo ha convocato un’assemblea pubblica che si terrà domani mattina, sabato 28 novembre, alle ore 10.00 presso la biblioteca comunale di via Moris. Sarà l’occasione per illustrare ai residenti e ai pendolari il peso delle criticità emerse dagli studi eseguiti da Rfi, in risposta alla richiesta avanzata lo scorso luglio dalla Regione Lazio di concerto con il Comune di Guidonia Montecelio.

Nel documento, Rfi passa ai raggi X l’impatto del nuovo scalo sull’attuale modello di esercizio della direttrice Roma-Avezzano-Sulmona-Pescara, una linea già fortemente sollecitata che conta in media 96 treni regionali al giorno, 67 dei quali fermano oggi nella nuova stazione di Guidonia Montecelio. L’inserimento di una seconda fermata a distanza così ravvicinata dalla nuova, comporterebbe, dunque, un “perditempo” stimato in tre o quattro minuti per i convogli della linea FL2 (Tivoli-Roma Tiburtina). Un ritardo solo apparentemente minimo, ma sufficiente a generare un effetto domino sull’intera maglia oraria, con allungamenti dei tempi di percorrenza fino a dieci minuti e conflitti tra gli incroci che obbligherebbero a riscrivere gli accordi quadro siglati anche con la Regione Abruzzo.

Le simulazioni delineate dai tecnici esplorano due scenari distinti, entrambi giudicati fortemente penalizzanti. Nel primo caso, definito della “doppia fermata” (con i treni chiamati a servire entrambi gli impianti), la necessità di riequilibrare gli orari imporrebbe tagli dolorosi all’offerta attuale. Si andrebbe dalla soppressione parziale di una coppia di treni Tivoli-Roma Tiburtina (da attestare a Guidonia) fino alla limitazione delle corse provenienti da Mandela-Sambuci, con inevitabili ripercussioni sui turni del materiale rotabile e sulle coincidenze abruzzesi.

L’alternativa della “fermata alternata” – destinando lo scalo “Guidonia Centro” ai convogli veloci da e per l’Abruzzo e lasciando la nuova stazione ai treni metropolitani più lenti – non convince comunque Rfi. Dividere i flussi su due impianti distinti nello stesso territorio comunale finirebbe per disorientare i pendolari, riducendo drasticamente le possibilità di interscambio ferro-ferro tra le diverse direttrici e costringendo a ripensare da zero l’intera rete del trasporto pubblico locale su gomma.

Alle criticità legate agli orari, per Rfi si sommano poi i nodi strutturali e normativi che rendono l’investimento particolarmente oneroso. Per riattivare lo scalo di Guidonia Montecelio-Sant’Angelo anche soltanto come fermata, nel rispetto degli standard europei sull’accessibilità (normativa Sti Prm), servirebbero interventi pesanti: dall’innalzamento dei marciapiedi alla riqualificazione del fabbricato viaggiatori e del piazzale, fino alla costruzione di un nuovo sovrappasso dotato di ascensori qualora l’impianto dovesse fungere da punto di incrocio. Operazioni rese ancora più complesse da alcune fattori come l’estrema vicinanza tra le due stazioni che complica il sistema di segnalamento, i vincoli patrimoniali legati alla contiguità con l’area dell’Aeronautica Militare e, soprattutto, la necessità imprescindibile di eliminare i passaggi a livello a monte e a valle dello scalo realizzando una viabilità alternativa, condizione senza la quale il traffico stradale e ferroviario finirebbe per paralizzarsi a vicenda. Insomma, da RfI una vera doccia fredda per pendolari e cittadini.