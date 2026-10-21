Guidonia, torna la “Camminata del cuore”: domenica a Villanova sport e prevenzione per un nuovo defibrillatore

Sport, solidarietà e cultura della prevenzione tornano a camminare insieme alle porte della Capitale. Domenica 25 ottobre, la frazione di Villanova di Guidonia Montecelio ospiterà la quarta edizione della “Camminata del cuore”, la manifestazione non competitiva promossa dall’associazione di volontariato “Volontario per Te – ODV”, con il patrocinio del Comune e dell’Asl Rm5.

L’appuntamento per i partecipanti è fissato in piazza San Giuseppe Artigiano, punto di partenza e di arrivo dei due percorsi previsti, rispettivamente da 5 e 10 chilometri, che si snoderanno tra le strade di Villanova e della vicina località La Botte. Lo start per la distanza più lunga è in programma alle ore 9.00, seguito quindici minuti dopo, alle 9.15, dal via della frazione più breve.

L’adesione all’iniziativa è interamente gratuita e aperta a tutti. Per chi desidera sostenere attivamente la raccolta fondi legata all’evento, è prevista la distribuzione di un kit gara dietro un contributo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i minori fino a 14 anni, ridotto a 3 euro per il secondo figlio all’interno dello stesso nucleo familiare. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche sul posto nel corso della mattinata, fino a esaurimento delle scorte dei kit.

Il ricavato della giornata sarà integralmente devoluto a beneficio della sicurezza della comunità locale. I fondi raccolti finanzieranno infatti l’acquisto e l’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico pubblico (DAE) nei quartieri di Villanova e La Botte, oltre a coprire i costi per i corsi di formazione al primo soccorso rivolti ai cittadini e alla popolazione scolastica del territorio.

Al termine della manifestazione atletica, che si concluderà con un ristoro e la consegna di medaglie a tutti i bambini, i volontari dell’associazione, supportati dal CSV Lazio, terranno una sessione di simulazione guidata sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare. In piazza sarà inoltre allestito uno stand istituzionale dell’Asl Rm5, presso il quale i cittadini potranno richiedere informazioni sui corretti stili di vita e prenotare gli screening sanitari gratuiti offerti dall’azienda sanitaria.

La mattinata si chiuderà con la cerimonia di premiazione che, oltre ai primi classificati delle due distanze, vedrà riconoscimenti speciali per il partecipante più giovane, quello più anziano, il gruppo più numeroso e la scolaresca con l’adesione più alta.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comando di Polizia Locale ha predisposto una specifica ordinanza che prevede il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza San Giuseppe Artigiano dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di domenica, unitamente a temporanee sospensioni della circolazione stradale lungo le vie interessate dal passaggio dei camminatori.