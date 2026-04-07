Roma Capitale, Gualtieri: “Osservatorio permanente su disabilità sarà intitolato a Ileana Argentin”

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha aperto oggi (martedì 7 aprile) l’Assemblea plenaria dell’Osservatorio Capitolino Permanente sulla condizione delle persone con disabilità (dal titolo “Roma inclusiva: dati, diritti, azioni verso il Piano d’azione capitolino sulla disabilità”), in programma a Villa Altieri.

Gualtieri ha annunciato che l’Osservatorio sarà intitolato alla memoria di Ileana Argentin, parlamentare, politica e attivista per i diritti delle persone con disabilità, scomparsa il 31 gennaio scorso. Un modo per onorarne l’impegno, sempre improntato alla rimozione di quegli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità.

“Abbiamo potenziato enormemente le politiche sociali, raddoppiato le risorse per gli Oepac, aumentato gli assistenti sociali ma non basta – ha dichiarato il primo cittadino -. Il punto di riferimento per le politiche di settore non deve essere solo la quantità di servizi, ma la capacità di rimuovere gli ostacoli alla pienezza dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità. Su questo l’Osservatorio, attraverso personalità, esperti e associazioni, ci può aiutare a misurare meglio la qualità dei servizi e a capire come massimizzare l’impatto delle nostre risorse” .

“Le attività dell’Osservatorio permanente sulla disabilità sono fondamentali per costruire una città inclusiva e accogliente, in cui ogni persona possa progettare liberamente la propria vita e partecipare pienamente alla comunità. Vogliamo restituire alle persone con disabilità un ruolo attivo nelle scelte che le riguardano. La nostra amministrazione sostiene e alimenta quel patto tra istituzioni, società civile e cittadini che possa permettere a Roma di diventare davvero una città in cui i diritti non siano solo riconosciuti, ma concretamente garantiti. Il percorso verso una città più giusta è tracciato, nessuno deve restare indietro”. Così la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“L’Osservatorio sarà intitolato alla memoria di Ileana Argentin, una donna straordinaria scomparsa proprio nei giorni in cui avremmo dovuto svolgere questo incontro e lo abbiamo riprogrammato – ha sottolineato il sindaco -. Eravamo tutti alla toccante cerimonia alla sala della Protomoteca, in cui in tanti hanno ricordato la sua straordinaria eredità e le sue battaglie che sentiamo il dovere di portare avanti per la difesa dei diritti delle persone con disabilità. Il suo nome ci richiama al dovere di non accontentarsi mai, non avere mai un approccio burocratico ai temi della condizione delle persone con disabilità. La combattività di Ileana ispirerà il lavoro di tutti voi”.