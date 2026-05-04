Il diavolo veste Prada 2 – ricominciare, vent’anni dopo

Nell’era digitale, dove a dominare sono i click e le notizie viaggiano velocissime, anche gli intoccabili come Miranda Priestley sono esposti al rischio della tempesta mediatica. E in un mercato dove a dominare è il capitale, chiamarsi Andy Sachs ed essere premiata come “miglior giornalista d’inchiesta dell’anno” non basta se la società deve fare tagli al personale. Così, forse per una strana casualità del destino, il passato torna a bussare alla porta.

Runway deve essere salvata e questo fa nascere alleanze improbabili che porteranno conseguenze inaspettate. I più granitici si scoprono vulnerabili e chi è sempre rimasto un passo indietro avrà finalmente riconosciuto il proprio valore. Miranda, Andrea, Nigel ed Emily sono sempre fedeli a loro stessi, ma allo stesso tempo sono cambiati. Dopo vent’anni dal loro ultimo incontro è giunto il momento di chiudere un conto che era rimasto in sospeso troppo a lungo.

Intanto, dall’alto, il mondo della moda osserva. Eventi, sfarzo e cinismo sembrano resistere allo scorrere del tempo. Forse è proprio questo a renderlo così affascinante, l’unica costante in una società che non smette mai di cambiare.