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Monterotondo, si cercano imprenditori agricoli o coltivatori diretti pronti a prendersi cura di 160 ulivi comunali 

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Redazione
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Il Comune di Monterotondo ha avviato nei giorni scorsi una manifestazione d’interesse per la manutenzione e gestione di circa 160 piante di ulivo, distribuite principalmente nel Parco degli Ulivi di via Ticino (120 piante), viale Fausto Cecconi (31 piante), via E. Riva (5 piante) e via Massimo Pelosi (4 piante). Gli assegnatari si occuperanno di potatura e concimazione, con diritto alla raccolta dei frutti.

Il bando scade domani (giovedì 30 aprile) alle ore 18.00 ed è aperto a microimprese, imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese/Rea, con una preferenza per le microimprese. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente, a darne comunicazione è il sindaco Riccardo Varone sui canali social ufficiali. 

Come presentare l’istanza

  1. Scarica la documentazione completa dal sito del Comune di Monterotondo. Il link nel tuo messaggio è troncato, ma dovresti trovarla nella sezione “Bandi e Avvisi” o “Albo Pretorio”.
  2. Compila la manifestazione d’interesse con i tuoi dati e requisiti.
  3. Inviala entro domani alle 18:00 secondo le modalità indicate nel bando – di solito PEC o consegna a mano all’Ufficio Protocollo. 
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