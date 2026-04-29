Monterotondo, si cercano imprenditori agricoli o coltivatori diretti pronti a prendersi cura di 160 ulivi comunali 

Il Comune di Monterotondo ha avviato nei giorni scorsi una manifestazione d’interesse per la manutenzione e gestione di circa 160 piante di ulivo, distribuite principalmente nel Parco degli Ulivi di via Ticino (120 piante), viale Fausto Cecconi (31 piante), via E. Riva (5 piante) e via Massimo Pelosi (4 piante). Gli assegnatari si occuperanno di potatura e concimazione, con diritto alla raccolta dei frutti.

Il bando scade domani (giovedì 30 aprile) alle ore 18.00 ed è aperto a microimprese, imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese/Rea, con una preferenza per le microimprese. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente, a darne comunicazione è il sindaco Riccardo Varone sui canali social ufficiali.

Come presentare l’istanza