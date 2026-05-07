Roma Capitale, Metro C: boom di utenti dopo l’apertura della ‘Stazione Museo’ del Colosseo

I risultati sono sono di indubbia rilevanza: +11% di validazioni a gennaio 2026. Stimate 2 milioni di timbrature in più entro fine anno. A seguito dell’apertura delle nuove fermate e del nodo di scambio con la Metro B al Colosseo, la Linea C registra una crescita significativa di passeggeri. I dati sono stati forniti da Atac.

I dati di gennaio 2026

Nel mese di gennaio 2026 sono state registrate 1.596.677 validazioni sull’intera Linea C, contro le 1.436.783 dello stesso mese del 2025. L’incremento è di 159.894 unità, pari a circa l’11%. Il dato potrebbe essere sottostimato a causa di problemi nel monitoraggio dei flussi alla stazione di Finocchio rilevati nello stesso periodo.

Proiezioni per il 2026

Mantenendo questo trend, la Metro C potrebbe chiudere il 2026 con 2 milioni di vidimazioni in più rispetto al 2023, anno in cui si erano registrate 14,9 milioni di timbrature. Si arriverebbe così a superare la soglia dei 17 milioni di utenti annui. Pur restando distante dai numeri della Linea A, 89,3 milioni nel 2023, e della Linea B+B1, 57,1 milioni, il segnale conferma le potenzialità di crescita della terza linea.

Impatto sul territorio

L’aumento di utenza ha effetti diretti anche sul mercato immobiliare: secondo quanto riportato da Dossier, i valori delle abitazioni nelle aree servite dalla Metro C sono cresciuti fino al 50%.

Gli sviluppi futuri

Il trend positivo è destinato a consolidarsi con i prossimi interventi infrastrutturali, per il 2033 è prevista l’apertura dell’archeostazione di Piazza Venezia; nel 2036 il completamento delle tratte T1 e T2 con prolungamento fino alla Farnesina. A regime, la Linea C conterà 31 fermate da Roma est a Roma nord, con interscambi con la Metro A a Ottaviano e San Giovanni e con la Metro B al Colosseo. I numeri dimostrano che il nodo al Colosseo ha cambiato le abitudini di mobilità dei romani. La Metro C sta diventando a tutti gli effetti una dorsale strategica per la città.