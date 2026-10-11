Malen espulso e la Roma resiste al Como anche grazie alle parate di Gollini

Nonostante l’inferiorità numerica e qualche assenza pesante, compresa quella del portiere, la Roma torna dalla difficile trasferta di Como con un punto.

Gollini con una prestazione di livello non fa rimpiangere Svilar ed il rosso a Malen fa discutere.

In parità numerica Roma a testa alta al cospetto del Como. In avvio Dybala conclude debolmente da ottima posizione e Pellegrini colpisce un clamoroso palo con una conclusione dal limite. Poi sale in cattedra Gollini che salva tre volte su Nico Paz, mentre Perrone calcia alto da ottima posizione.

“Dybala è stato straordinario quando siamo rimasti in dieci, ha fatto una partita di grande spessore dimostrando di essere forte anche sullo spunto. Nel primo tempo abbiamo avuto ottime situazioni per fare gol, ma giocare trenta minuti in inferiorità numerica è un rammarico. Sul rosso non vedo l’intenzionalità di Malen che è entrato in maniera dura dopo aver subito due strattonamenti. E’ importante non guardare i fotogrammi che falsificano la realtà. Siamo stati costretti a difenderci e lo abbiamo fatto con ordine. Certo che così un pareggio va bene lo stesso. Gollini è stato attento e bravo, con le mani e con i piedi. Ora c’è questa sfida affascinante in Champions League contro il Real Madrid, una delle squadre più forti in Europa e allenata da Mourinho che ha lasciato un grande ricordo a Roma. Ma ora noi siamo una squadra diversa”, conclude un Gian Piero Gasperini fiducioso.

“Non scendere in campo per tanto tempo è difficile. La partita l’ho giocata di testa durante la settimana. Ho un ottimo rapporto con Svilar. Credo che questa prestazione sia una ricompensa per il mio lavoro. C’è un cerchio nella vita che ti ripaga quando dai il massimo e lavori bene. Sono pronto a dare una mano alla Roma quando serve”, commenta il protagonista della giornata e cioè il portiere Pierluigi Gollini.

Lazio e Inter sono ora avanti di due lunghezze, ma il campionato è lungo. Inizia una settimana di passione per i tifosi giallorossi che affronteranno Mourinho in Europa e Daniele De Rossi in campionato.