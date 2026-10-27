La Roma attende il Cagliari dopo il pari di Napoli. Gasperini punta su Soulè

La Roma c’è e dopo il pareggio di Napoli cerca altre conferme questa sera nel primo turno infrasettimanale della Serie A contro il Cagliari allo Stadio Olimpico con il calcio d’inizio alle 20 e 45.

Il momento giallorosso nelle dichiarazioni dell’allenatore Gian Piero Gasperini: “Il nostro obiettivo è quello di migliorarci e affrontare le partite in questo modo. Vedo una crescita di tutta la rosa ed individuale dei giocatori. Soulè ha disputato tutte partite di alto livello, a 23 anni il giocatore ha ancora dei margini per diventare sempre più forte giocando anche in ruoli diversi. Inoltre lavora sempre per crescere, deve cercare di perdere meno palloni. Sugli esterni ci sono quattro giocatori di assoluto valore e tra questi c’è Lulli. L’atteggiamento è sempre molto positivo anche quando passiamo ad analizzare gli errori. Aver fatto gol a Inter, Real Madrid e Napoli è stato importante: sono state tre partite belle e diverse, molto equilibrate e ne siamo usciti bene come contro Como e Atalanta. Ci è mancato solo un passo in più in un percorso molto positivo. Per quanto riguarda Koné dobbiamo attendere la sosta per riaverlo a disposizione, Svilar probabilmente riusciremo a recuperarlo contro il Manchester United in Champions League oppure contro il Sassuolo. Stiamo affrontando un periodo con giocatori fuori importanti ma stiamo tenendo. Anche le altre squadre potrebbero affrontare dei problemi in futuro”.

Il 3-3 di Napoli ha lasciato più fiducia che dubbi verso il futuro, soprattutto per la capacità di reagire ai colpi avversari. Quello del Maradona è stato un film: dopo un’occasione di Malen con la parata di piede di Meret è arrivato il gol in rovesciata di Anguissa al 28′; a seguire uno strepitoso intervento di Gollini su Olivera con una parata in tuffo ad un metro dalla porta e un palo di testa di Cristante; sul raddoppio di McTominay di testa sul cross di Politano inutile è stato il tentativo di Gollini di compiere una prodezza completa; a riaprire tutto è stato Soulè che ha ricevuto un pallone da Malen e lo ha indirizzato nel palo più lontano; al 74′ in mischia il pareggio di Balerdi che ha scaraventato sotto la traversa tutta la sua rabbia; il Napoli è tornato in vantaggio all’83’ con una rasoiata di McTominay ed il pareggio definitivo è stato firmato da Balerdi con un’incornata sul cross di Wesley.

Questa invece la probabile formazione per questa sera (in campo con il modulo 3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulè, Mora; Malen. Al momento la Roma è al terzo posto con 18 punti, a quattro lunghezze dalla coppia di testa composta da Inter e Lazio; il Cagliari dopo un ottimo inizio è in difficoltà ma può contare su un buon bottino di 13 punti.