Nella tarda serata di ieri 25 novembre Andrea Vernarelli, 41enne di Tivoli, e il suo cane Volt sono stati travolti e uccisi sull’autostrada A24 Roma – Teramo, tra gli svincoli di Tagliacozzo e Carsoli, in direzione Roma. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre tre auto; un guidatore è stato medicato sul posto, mentre gli altri passeggeri sono illesi.

Secondo le ricostruzioni, la Fiat Panda su cui viaggiava l’uomo sarebbe uscita di strada per motivi ancora non chiari. Vernarelli e il suo cane sarebbero scesi dalla macchina, ma pochi istanti dopo sarebbe sopraggiunta la prima automobile che non è riuscita ad evitare quella dell’imprenditore tiburtino; la Panda avrebbe così travolto Vernarelli. Si è innescata in questo modo la carambola con le altre due auto che transitavano sul tratto dell’autostrada e che è costata la vita anche al cane.

I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno solamente potuto constatare il decesso. La Polizia Stradale prosegue con le indagini.