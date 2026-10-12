M5S Guidonia Montecelio, Teresa Mazzocca confermata rappresentante all’unanimità: “Elezioni, stazione, ambiente. Ecco le sfide che ci aspettano”

Riceviamo e pubblichiamo dal Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio:

Nella giornata di domenica 11 Ottobre 2026, si sono svolte le procedure interne per l’elezione del rappresentante territoriale che hanno portato Teresa Mazzocca ad essere confermata all’unanimità dei voti validi.

Dichiara Teresa Mazzocca: “Ricevere in questo momento così importante per il M5S e per la nostra città un attestato di stima e di fiducia da parte di tutto il gruppo di Guidonia Montecelio è veramente importante e ci indica che la strada intrapresa dal gruppo è quella giusta. L’impegno continua e si amplia, il gruppo è numeroso, coeso e pronto per le sfide che ci aspettano”.

L’elezione è stata anche un’occasione per discutere e organizzarsi in vista delle numerose sfide alle quali il M5S locale è chiamato nei prossimi tempi. Tutte partite decisive fondamentali.

I temi su cui lavora il M5S

In primis, le elezioni amministrative del prossimo anno per le quali si sta lavorando con serietà e dedizione alla creazione di una vera ed autentica alternativa all’attuale amministrazione che sta portando la città verso un grave peggioramento delle condizioni politiche, ambientali e sociali, ricevendo in cambio soltanto inaugurazioni e opere finanziate per la maggior parte grazie al lavoro della precedente amministrazione M5S.

Importantissimo anche il tema della chiusura della stazione di Guidonia Centro e della pessima situazione della nuova stazione di Collefiorito, argomenti che stanno vedendo il M5S capace di proporre azioni concrete al di là della pessima propaganda organizzata dall’amministrazione comunale e dalle finte opposizioni.

Fondamentale per il M5S il tema ambientale. Durante l’attuale amministrazione i cittadini hanno visto aprire l’impianto TMB all’Inviolata, colate di cemento ovunque, consumo di suolo, perdita di terreni comunali come Colle Largo, tentativi di installare impianti inquinanti a Montecelio e molto molto altro.