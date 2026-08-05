Roma candidata per i Mondiali di Atletica 2029, Gualtieri: “Opportunità importante per la nostra città”

Roma vuole ancora mostrare la sua capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale. Il Governo ha dato il via libera alla garanzia di finanziamento per la candidatura di Roma ai Campionati del Mondo di Atletica, in programma nel 2029. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) ha presentato il dossier di candidatura a World Athletics nello scorso aprile e, entro il 5 agosto, avrebbe dovuto ottenere il sostegno di natura economica dal Governo. Il processo si è concluso positivamente, come annunciato anche dai ministri Abodi e Giorgetti. L’attenzione ora si sposta al mese di settembre: World Athletics comunicherà la città scelta per l’evento.

Le parole di Roberto Gualtieri

Solo una volta Roma ha ospitato i Campionati del Mondo di Atletica Leggera. Precisamente nel 1987 tra le fine di agosto e gli inizi di settembre. L’evento si svolse allo Stadio Olimpico, come accaduto per gli Europei del 1974 e del 2024. Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha espresso soddisfazione: “La candidatura di Roma è una grande opportunità per la nostra città. Un riconoscimento del percorso che abbiamo costruito in questi anni. Voglio ringraziare il Governo e, in particolare, i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi per il sostegno e per aver garantito le risorse necessarie a rafforzare questa candidatura“.

Il sindaco Gualtieri ha inoltre ricordato gli ultimi grandi eventi che la città ha ospitato. Dalla Ryder Cup agli Internazionali di tennis, passando per il Sei Nazioni di Rugby e il Giro d’Italia. La capacità organizzativa di Roma non è proprio una novità. Il primo cittadino ha concluso dicendo: “Ora lavoreremo insieme a tutte le istituzioni coinvolte per presentare una candidatura solida e ambiziosa. Siamo pronti a mettere ancora una volta Roma al centro dello sport mondiale, offrendo un’edizione dei Campionati del Mondo all’altezza del prestigio della Capitale e della sua consolidata capacità organizzativa“.