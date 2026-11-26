La medicina più avanzata come diritto universale e non come opportunità legata alle disponibilità economiche del singolo. Dopo il via libera della giunta regionale al protocollo che rende il Lazio la prima regione in Italia a garantire l’accesso gratuito al Daraxonrasib (Rasonque) – il nuovo farmaco mirato contro la proteina Ras per i pazienti affetti da tumore del pancreas metastatico – arriva il commento istituzionale dal consiglio regionale. A sottolineare la portata politica ed economica del provvedimento è Marco Bertucci (Fratelli d’Italia), presidente della commissione Bilancio alla Pisana.

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“La notizia dell’accesso gratuito da parte della Regione Lazio al Daraxonrasib per i pazienti colpiti da tumore al pancreas è un fatto di un’importanza assoluta – osserva Bertucci in un comunicato stampa -. Garantire un farmaco innovativo e particolarmente costoso, destinato a tutte quelle persone che sono chiamate a combattere la difficile battaglia contro il cancro al pancreas in fase metastatica, vuol dire mettere al centro il diritto alla salute, l’innovazione scientifica e l’uguaglianza nell’accesso alle cure”.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, la scelta di anticipare la conclusione dell’iter nazionale di rimborsabilità risponde a un principio preciso di equità sociale: “Le possibilità che offrono la ricerca e la medicina più avanzata sono infinite e non possono essere un privilegio riservato a chi può permettersele economicamente”.

Un passaggio chiave riguarda la sostenibilità e l’efficienza organizzativa del sistema sanitario regionale, chiamata a coniugare il rigore dei conti con la tempestività delle risposte cliniche nei centri oncologici più qualificati. “Questa amministrazione ha scelto, come ha detto il presidente Rocca, che ringrazio per quanto realizzato, di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti – prosegue il presidente della Commissione Bilancio -, con tempi certi di valutazione in sette giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale”.

L’obiettivo dichiarato è offrire un sostegno immediato ai malati senza gravare sui bilanci domestici: “Dimostriamo che una sanità moderna può e deve saper investire nell’innovazione, garantendo ai cittadini opportunità terapeutiche concrete e senza che il costo dei trattamenti ricada sulle famiglie – conclude Bertucci -. Un passo avanti di grande valore, perché davanti alla malattia nessuno deve sentirsi solo o essere lasciato indietro”.