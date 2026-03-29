Che rimonta a Campobasso per il Guidonia Montecelio 1937 Fc

Altro passo verso l’obiettivo salvezza per il Guidonia Montecelio 1937 Fc nel campionato di Serie C Sky WiFi. La squadra allenata da Ciro Ginestra pareggia in rimonta a Campobasso e, per effetto del terzo risultato utile consecutivo, vede il traguardo sempre più vicino. Il doppio svantaggio dell’intervallo provoca una reazione nella ripresa, resa possibile dagli interventi del tecnico e da una buona condizione atletica. La sensazione è quella di una squadra determinata, in grado di reagire alle numerose assenze.

Ottima partenza della squadra di casa con Bifulco che serve Gala con la conclusione alta da ottima posizione. Al 12′ Pierno si ritrova una buona palla sul cross di Olivieri ma Stellato segue bene l’azione e blocca in tuffo. I guidoniani si vedono per la prima volta in attacco al 26′ con la punizione alta di Santoro dal limite dell’area. Al 33′ il vantaggio del Campobasso: Bifulco da sinistra crossa per Magnaghi che al volo trafigge Stellato all’altezza del primo palo. Raddoppio al 46′ con una conclusione di Serra al volo sotto l’incrocio dei pali a seguito di una ripartenza del Campobasso.

Gli ingressi di Zappella e Tounkara servono a dare nuova linfa ed il cambio di passo si vede immediatamente. Al 10′ la partita si riapre: scodellata in area per Starita che viene anticipato dal portiere, mischia che porta al tiro Spavone che riesce a trovare il varco per mandare in porta la sfera. Terzo gol in campionato per il fantasista. Il Campobasso impiega qualche minuto per riorganizzarsi e tenta il tiro da fuori con Pierno senza inquadrare lo specchio, mentre è bravissimo Stellato a distendersi sul tentativo di Brunet. Al 36′ semi rovesciata di Padula che sfiora il montante. Ma il Guidonia Montecelio 1937 Fc è sempre reattivo e al 41′ colpisce: punizione di Zappella respinta dal portiere Tantalocchi, si avventa sulla ribattuta Frascatore che ribadisce in porta. Nei sei minuti di recupero il Campobasso non riesce a riportarsi in attacco, anzi, sono Santoro e compagni a dare l’impressione di avere più benzina nel motore.

“Complimenti ai ragazzi per questo risultato positivo su un campo difficile, al cospetto di una delle migliori squadre del campionato. Bene per tutta la partita, peccato per i due errori nel primo tempo. Cercheremo di chiudere bene questa stagione, riuscendo a fare quei punti che mancano per la salvezza e trovare altre vittorie per i nostri tifosi”, l’analisi dell’allenatore Ciro Ginestra.

A quattro giornate dalla fine la matematica offre numerose combinazioni anche perché sono molte le squadre coinvolte, il Guidonia Montecelio 1937 Fc può scendere in campo con serenità e questo potrebbe rappresentare un aspetto favorevole già dalla prossima partita contro la Ternana, sabato 4 aprile alle 17.30 allo Stadio “Città dell’Aria”.