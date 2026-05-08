Gli eventi del week-end

Nonostante la settimana uggiosa, il fine settimana sta arrivando. Anche questa volta le attività proposte sono tante e la redazione di Dentro Magazine vi suggerisce quelle che secondo noi sono davvero imperdibili.

Partiamo con Roma: anche quest’anno, dal 7 al 10 maggio, torna la Race for the Cure. L’evento, giunto alla 27a edizione, è promosso da Komen Italia, l’associazione che si occupa di prevenzione e cura del tumore al seno. Al Circo Massimo, punto di partenza della corsa, dal 7 al 10 maggio verrà allestito il villaggio della salute, con la possibilità di screening gratuiti e un percorso specifico per le fasce a più alto rischio. A Rieti, invece, arriva il Festival dei popoli italici. Dall’8 al 10 maggio esperti di storia antica e rappresentazioni come la Ver Sacrum, la primavera sacra, faranno riscoprire gli antichi popoli che abitavano il Lazio prima della conquista romana. A Carchitti di Palestrina (RM), prende il via il primo dei due weekend dedicati alla 46a edizione della sagra delle fragole. Spettacoli equestri, di giocoleria e la tradizionale sfilata del carro delle fragole sono solo alcune delle attività di queste giornate di festa. Infine a Vetralla (VT), torna Lo sposalizio dell’albero, rievocazione storica dove il popolo vellatrese rivendica l’appartenenza del Monte Fogliano.

In questo fine settimana si mantiene viva la memoria del passato grazie alla riscoperta di antiche tradizioni. Uno sguardo, però, è anche rivolto al futuro di milioni di donne grazie al sostegno per la ricerca di nuove cure. Un week-end di maggio pieno di iniziative che uniscono storia, solidarietà e comunità, offrendo a tutti l’occasione di partecipare, scoprire e sentirsi parte di un territorio in movimento.