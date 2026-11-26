Oltre 39 milioni di euro pronti a trasformare i progetti dei municipi in cantieri aperti. Con la determinazione pubblicata giovedì 26 novembre sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl), la Pisana ha dato il via libera alle graduatorie definitive e allo scorrimento del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici 2026-2028. Un pacchetto di risorse reso possibile anche dall’ultimo stanziamento aggiuntivo di 11,9 milioni sbloccato dalla giunta, destinato a finanziare il rifacimento delle strade, l’edilizia scolastica, gli spazi verdi e gli impianti sportivi nei comuni del territorio.

Una quota significativa dei contributi raggiunge l’hinterland della Capitale, premiando la capacità progettuale delle amministrazioni locali su due direttrici principali. Sul fronte delle infrastrutture pubbliche e sociali, i finanziamenti regionali interessano, tra gli altri, i comuni di Rignano Flaminio, Albano Laziale, Sacrofano, Fonte Nuova, Ardea, Palombara Sabina, Monte Porzio Catone, Mentana e Gallicano nel Lazio. Per quanto riguarda invece gli interventi dedicati alla viabilità e alla mobilità, le risorse andranno a sostenere le opere messe in campo da Ariccia, Tivoli, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Rocca Priora, Nerola, Torrita Tiberina, Riofreddo e Percile, insieme a diversi altri centri della provincia.

Tra i progetti più rilevanti spicca quello di Tivoli, che si è aggiudicato il secondo posto nella graduatoria regionale ottenendo un contributo da 500 mila euro. Il finanziamento consentirà di avviare il rifacimento e la rigenerazione urbana di via Acquaregna attraverso lavori di manutenzione straordinaria mirati a mettere in sicurezza la rete stradale e la circolazione. L’opera rappresenta il primo tassello di un piano di interventi più ampio che l’amministrazione tiburtina intende realizzare nell’arco del triennio 2026-2029.

“Un’ottima notizia che si aggiunge a quelle annunciate nei giorni scorsi sui lavori per il centro anziani di Tivoli centro e i marciapiedi di via Lione – commenta il sindaco Marco Innocenzi – e che conferma la costante attenzione della nostra amministrazione nel ricercare e reperire risorse, permettendoci di affrontare le criticità del territorio e realizzare opere pubbliche che migliorano la qualità della vita dei cittadini senza gravare sulle loro tasche”.