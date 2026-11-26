Il 19 novembre, alla Triennale di Milano, si è svolta la quarta edizione del Best Of Interior Award di Elle Decor Italia. Undici categorie che premiano i migliori progetti dell’anno realizzati da architetti e designer d’interni. Partner della serata è stata la Società del Travertino Romano, che ha consegnato il premio New Talent a Gabrielle Stanislas per il suo progetto Now Wellness Destination a Neully – sur – Seine, alle porte di Parigi.

Best of Interior Award

Il premio Best of Interior di Elle Decor è da quattro anni un osservatorio internazionale di architettura e design. La rivista apre le porta a numerosi studi e ai loro progetti, selezionando le migliori combinazioni di spazio, materiale e originalità. Quest’anno sono stati analizzati oltre 500 lavori di 200 studi in tutto il mondo. I finalisti hanno concorso tra le undici categorie: Apartament, City Hotel, Office, Renovation, Resort, Restaurant, Retail, Spa, Sustainable Project, Villa e New Talent.

Gabrielle Stanislas è il New Talent premiato da STR

A vincere il premio New Talent è la designer francese Gabrielle Stanislas per il progetto Now Wellness Destination a Neully – sur – Seine. Figlia d’arte, Gabrielle Stanislas coniuga “linee essenziali e arredi su misura in spazi eleganti cuciti su chi li abita”. Il progetto è una spa che comprende studi per Pilates, crioterapia, sauna, spogliatoi e caffetteria e si sviluppa su 180 metri quadri. Le colonne e i pannelli di legno che riempiono gli spazi in un’armonia geometrica e intuitiva. Legno e metallo si fondono nella forma e nella luce, dando vita ad “un’identità precisa” e dove “l’architettura diventa il fondamento del benessere”. A consegnare il premio a Gabrielle Stanislas è Elisabetta Di Maddalena della Società del Travertino Romano. “La nostra azienda supporta da sempre la progettualità, l’innovazione anche nel modo di pensare. Il travertino romano è molto versatile e si presta a dare forma alle idee di architetti e designer, in un dialogo tra materia e talento” le parole dell’imprenditrice a margine dell’evento.