Lazio “locomotiva d’Italia” secondo Svimez, Bertucci: “Dati certificano il grande lavoro dell’amministrazione regionale”

“I dati resi noti dallo Svimez certificano il grande lavoro portato avanti da questa amministrazione regionale. Il Lazio corre a una velocità doppia rispetto al resto del Paese”. Così Marco Bertucci, Presidente della commissione Bilancio del consiglio regionale del Lazio, commenta i dati diffusi da Svimez. Secondo il Rapporto, nel 2025 il Pil italiano è cresciuto dello 0,5%. Il Mezzogiorno supera la media con +0,7%, mentre il Nord si attesta a +0,3% il Nord-Ovest e +0,4% il Nord-Est. Il Centro recupera +1,0% trainato dal Lazio. Nel dettaglio regionale, il Lazio registra +2,0%, il dato più alto del Centro Italia, “trainato da industria e costruzioni”. Una crescita, spiega Svimez, così composta: Industria: +4,4%; Costruzioni: +6,7%; Servizi: +1,3%; Pil: +2,0%. Numeri superiori alle medie nazionali di industria (+0,3%) e costruzioni (+2,4%), come evidenziato anche da Unindustria.

Bene anche l’export. Secondo i dati il Lazio ha esportato merci per 35.994 milioni di euro con una crescita del +9,6%, a fronte di una media nazionale del +3,9%. “Il quadro che viene descritto racconta di territori in crescita, di nuovi investimenti che portano nuove opportunità, di esportazioni in forte aumento, il tutto ad una velocità superiore alla media nazionale. Questo, oltre che un onore, come ha ben detto l’assessore Giancarlo Righini, è un incentivo per noi a continuare a percorrere la strada intrapresa”, prosegue Bertucci.

“Un sistema produttivo forte e competitivo, che si poggia sulle fondamenta dell’agroalimentare, del turismo, dell’aerospazio, del digitale e del farmaceutico, una crescita che porta ad un tasso di disoccupazione sceso al 5,5%, sotto la media nazionale – aggiunge Bertucci -. È nostro compito continuare a sostenere l’economia regionale e fornire alle imprese supporti ed opportunità per continuare a crescere”.

“Conti solidi, investimento che guardano al presente ed al futuro, crescita costante, da sostenere. Queste le basi costruite dall’amministrazione di Francesco Rocca, protagonista di una stagione di crescita che vogliamo continuare a supportare. Il Lazio prosegue la sua corsa, e non intende fermarsi”, conclude il Presidente della commissione Bilancio.