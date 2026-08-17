Appalto mense scolastiche a Guidonia, c’è la proposta di aggiudicazione: il servizio per 3 anni va a Innova Spa

C’è la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto relativa al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e la Primaria per i prossimi 3 anni, con una opzione di proroga per altri 2. La società (quasi) aggiudicataria è Innova S.p.A., azienda con sede a Pomezia.

A prenderne atto è la determinazione dell’Area VII – Servizi Educativi e Cultura del Comune (la 150 del 14 agosto scorso) che recepisce e approva quanto deciso dalla Centrale Unica di Committenza (Cuc) della IX Comunità Montana del Lazio, che ha gestito l’intera procedura.

Una gara di peso. Il valore complessivo dell’appalto, comprese le opzioni di proroga, è infatti di quasi 17 milioni di euro Iva esclusa. Al bando, indetto con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato nove colossi della ristorazione collettiva italiana.

Dopo le verifiche sulla documentazione amministrativa concluse a luglio, la corsa è rimasta a otto: esclusa Ristonet Srl, ammesse invece BioRistoroItalia, Cirfood, Dussmann Service, Vivenda, Elior Ristorazione, E.P., il costituendo RTI (Raggruppamento temporaneo d’impresa) tra Gemos e Servizi S.r.l., e appunto, Innova.

A fare la differenza è stata la valutazione di qualità e prezzo. La commissione giudicatrice, nominata il 10 luglio, ha messo al primo posto Innova con 95,330 punti: 65,330 per l’offerta tecnica e il massimo, 30, per quella economica. Alle sue spalle Vivenda con 94,332 punti e Dussmann con 87,063. L’offerta economica del primo classificato è stata di 5,71 euro a pasto, oltre 0,02 euro per oneri da rischi interferenziali e Iva, con un ribasso del 3,38% rispetto alla base d’asta di 5,91 euro. Tradotto in cifre complessive: 7,58 milioni di euro per il triennio, contro i 7,84 milioni messi a base di gara.

Un’offerta tanto competitiva da far scattare, come previsto dal disciplinare, la verifica di anomalia. La Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti sui costi. Innova ha risposto con due memorie a fine luglio e inizio agosto, indicando costi della manodopera per 2,40 euro a pasto e oneri per la sicurezza per 0,06 euro.

Il Rup, l’avvocato Aldo Cerroni, dirigente ad interim dell’Area VII, nella sua relazione del 6 agosto ha ritenuto l’offerta “congrua, seria, sostenibile e realizzabile”, accertando il rispetto dei minimi salariali. Parere favorevole confermato dalla Commissione nella seduta riservata del 10 agosto.

Con atto del 13 agosto, la Cuc ha approvato i verbali e formalizzato la proposta di aggiudicazione. Il Comune ora ne prende atto. Attenzione però al dettaglio procedurale che conta: non è ancora l’aggiudicazione definitiva. Come impone il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), il contratto potrà essere affidato solo dopo l’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti, che avverrà tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e le banche dati delle amministrazioni competenti.

Solo dopo quel via libera arriverà la determina di aggiudicazione immediatamente efficace e, a seguire, la stipula del contratto.