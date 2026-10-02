Guidonia, a Villanova la “Festa dei Cavatori”: lavoro, diritti e futuro del distretto industriale del travertino romano

Rimettere il lavoro al centro. E ridurre sempre più le distanze tra cave e territorio. È con questo obiettivo che arriva la “Festa dei Cavatori”, iniziativa promossa dalla Fillea Cgil e in programma venerdì 9 ottobre dalle 17 in piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia.

Non solo una festa popolare, ma un’occasione di confronto pubblico sul destino di uno dei distretti industriali più importanti d’Italia: quello del travertino romano. Un comparto dalle radici millenarie, costruito su competenze operaie altamente specializzate, su una solida capacità imprenditoriale e su relazioni industriali che per decenni sono state un modello a livello nazionale.

Un patrimonio che oggi, però, mostra le sue criticità. Il distretto del travertino resta una fonte di ricchezza per il territorio, ma è stretto tra sfide nuove e nodi irrisolti: la pressione della globalizzazione, la trasformazione tecnologica e organizzativa del lavoro, e soprattutto – denuncia la Fillea – il progressivo svuotamento della filiera locale di trasformazione.

A pesare, secondo il sindacato, anche un quadro normativo confuso, politiche pubbliche giudicate insufficienti e scelte imprenditoriali orientate, in alcuni casi, al profitto immediato. A tutto questo si aggiunge un fattore che rischia, in questo particolare momento storico, di diventare insostenibile: il costo dell’energia, voce decisiva per un settore ad altissimo consumo.

Da qui la proposta della Fillea di aprire una nuova stagione di dialogo. “Serve una nuova alleanza sociale – è la linea del sindacato – capace di riconoscere il valore del lavoro e di restituire al territorio una parte della ricchezza generata dallo sfruttamento di una risorsa pubblica”.

Il programma di venerdì entrerà nel vivo alle 17.30 con la relazione di Marco Carletti, segretario generale della Fillea Cgil di Roma e del Lazio. A moderare il dibattito sarà la giornalista di Collettiva Patrizia Pallara. Al tavolo sono attesi i sindaci di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e di Tivoli, Marco Innocenzi, la segretaria generale della Cgil di Roma Est Valle dell’Aniene, Barbara Di Tomassi, Francesco Dandini per Unindustria – sezione Attività estrattive, e gli imprenditori Luca D’Ignazio e Mario Caucci. Invitata a partecipare anche l’assessore regionale alle Attività produttive e vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Le conclusioni saranno affidate a Tatiana Fazi, segretaria nazionale della Fillea Cgil.

Chiuso il confronto, la festa proseguirà con stand gastronomici e con il concerto gratuito dei Sei Ottavi, tribute band dedicata a Rino Gaetano. Musica e socialità, nelle intenzioni degli organizzatori, per rinsaldare quel legame tra lavoro, impresa e comunità che negli anni si è indebolito.