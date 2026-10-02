Guidonia, giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti: arrivano tre nuovi ispettori ambientali con poteri di pubblico ufficiale

Con atto firmato nei giorni scorsi – il decreto numero 52 del 22 settembre – il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ha nominato tre nuovi Ispettori Ambientali volontari che vanno a rafforzare il nucleo già in servizio sul territorio.

Un intervento che l’amministrazione definisce strategico. Guidonia, terzo Comune del Lazio per popolazione, combatte da anni una battaglia difficile contro l’abbandono dei rifiuti, le discariche abusive ai margini delle strade, l’incuria delle aree verdi. Fenomeni che deturpano il decoro e costano caro alla collettività.

Chi sono i nuovi ispettori

Non sono semplici volontari. Sono operatori qualificati dell’Associazione F.E.D.R.A. Ets, realtà che da oltre dieci anni collabora con il Comune in convenzione per attività di vigilanza, prevenzione e repressione anche con servizi notturni. I tre nuovi ingressi, prima di ricevere la nomina, hanno completato un percorso di formazione specifica, con competenze equiparate a quelle richieste agli ausiliari della sosta. Un iter rigoroso che ha permesso il conferimento di una qualifica che cambia tutto: quella di pubblico ufficiale, limitatamente alle funzioni di polizia amministrativa.

In pratica, significa che gli accertamenti che effettueranno avranno pieno valore legale. I verbali redatti, infatti, non sono semplici segnalazioni, ma atti pubblici, direttamente utilizzabili per l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse.

Cosa controlleranno

Il raggio d’azione è ampio e tocca i punti più sensibili della vita cittadina. Si parte dai rifiuti con il monitoraggio della raccolta differenziata porta a porta, il contrasto all’abbandono illecito, la caccia alle micro-discariche che continuano a spuntare nelle zone periferiche. Poi il decoro urbano. La vigilanza su strade, parchi pubblici e aree verdi. Capitolo a parte la tutela degli animali, con il controllo dell’anagrafe canina e del rispetto dei regolamenti sul benessere di cani e gatti. Infine, il monitoraggio del servizio di raccolta. Gli ispettori avranno anche il compito di segnalare tempestivamente eventuali disservizi nella gestione dei rifiuti.

La linea del sindaco

“Gli Ispettori ambientali svolgono funzioni ed esercitano poteri di polizia amministrativa del Comune, garantendo un controllo costante e capillare sul territorio. Li ringraziamo per questo encomiabile, e più che decennale, impegno a favore della nostra collettività”, ha detto il sindaco Lombardo attraverso una nota pubblicata sui canali social istituzionali.

Un ringraziamento che suona come un segnale forte. Dopo i casi degli ultimi mesi – cittadini individuati grazie alle telecamere mentre gettavano sacchetti dal motorino in corsa, responsabili di abbandoni in via dei Sambuchi a Colle Fiorito scovati proprio grazie al lavoro di F.E.D.R.A. – l’amministrazione alza l’asticella. Tolleranza zero. E a farlo rispettare non ci saranno solo le telecamere, ma uomini in divisa, formati, con un tesserino che vale come quello di un pubblico ufficiale.