Regione Lazio, estate di fuoco: 569 incendi in 40 giorni, Roma la provincia più colpita

Sono già 569 gli incendi gestiti dalla Protezione civile del Lazio dall’avvio della campagna antincendio boschivo 2026. Un numero che fotografa un’estate intensa, con una attività iniziata il 15 giugno e che andrà avanti fino al 15 ottobre. Il bilancio, aggiornato al 26 luglio dalla Sala operativa regionale, parla di 112 roghi boschivi e 134 interventi di elicotteri. E sono già 56 le volte in cui è stato necessario chiedere il supporto della flotta aerea nazionale.

A guidare la mappa dell’emergenza è la provincia di Roma, con 259 eventi, quasi la metà del totale regionale. Seguono Latina con 166 incendi, Frosinone con 94, Viterbo con 33 e Rieti con 17.

Per far fronte a quella che ormai è diventata l’emergenza più prevedibile dell’estate, la Regione Lazio ha schierato un dispositivo imponente. In campo ci sono oltre 700 mezzi dedicati allo spegnimento e una flotta di 7 elicotteri, due bimotore e cinque monomotore, operativi dal primo di giugno. A terra, l’ossatura del sistema resta il volontariato: oltre 2.700 squadre già impegnate, per più di 7.500 giornate/uomo garantite.

Il dispositivo è rafforzato dall’accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finanziato con 3,1 milioni di euro, che prevede 14 partenze boschive attive per tutto il periodo estivo e 16 unità specializzate con il ruolo di Direttore nelle operazioni di spegnimento. Confermata anche la linea dei gemellaggi AIB nel sud pontino. A Fondi, fino al 18 agosto, è attivo un campo che coinvolge circa 1.981 volontari, di cui 1.800 arrivati da altre Regioni, con un investimento di 200mila euro.

Numeri alti, ma che si inseriscono in un trend di miglioramento. I dati della campagna 2025 avevano già mostrato un’inversione di rotta: 2.552 eventi gestiti nella finestra estiva contro i 4.173 del 2024, con un calo di quasi il 39%. Nell’intero anno scorso, secondo i rilievi dei Carabinieri Forestali, gli incendi boschivi nel Lazio sono stati 309, per un totale di 5.872 ettari percorsi dal fuoco. La sfida, anche quest’anno, sarà tenere quella curva in discesa.