Guidonia, in piazza Barbieri arriva Eddie Brock. Il Comune “acquista” il concerto del 26 agosto per 51mila euro 

Sarà Eddie Brock con il suo Dj Set ad accendere la notte del 26 agosto in Piazza Barbieri (quella del mercato). Il Comune ha chiuso l’iter per l’evento clou dell’estate guidoniana e con una determinazione firmata il 13 agosto dal dirigente dell’Area VII, Aldo Cerroni, ha affidato l’organizzazione della serata alla Celebration Srl di Rimini, società che detiene i diritti del noto artista.

La manifestazione è inserita nel cartellone di COMOVA – III Edizione, il festival culturale estivo della città. L’incarico comprende i servizi di intrattenimento, le prestazioni artistiche e tutti i servizi tecnici connessi e complementari necessari alla realizzazione dello spettacolo. L’affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), come prevede il nuovo Codice dei contratti per i servizi sotto soglia. L’importo a base d’asta era di 42 mila euro, oltre Iva. L’azienda romagnola, con sede in Corso d’Augusto a Rimini, ha presentato un’offerta pari alla base d’asta, giudicata dall’Ente “congrua e conforme alle prestazioni richieste”.

Il conto finale per le casse comunali sarà, quindi, di 42.000 euro più Iva al 22%, per un totale di 51.240 euro. Una spesa, precisa il provvedimento, già interamente impegnata sul bilancio 2026-2028 con due distinti impegni sul capitolo dedicato alla cultura e già verificata sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura di cassa.

Nel dettaglio, l’istruttoria certifica il possesso da parte della società di tutti i requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio della Romagna e la regolarità del Durc fino al 27 ottobre 2026. Rispettato, secondo quanto attestato dal dirigente, anche il principio di rotazione: Celebration non risultava destinataria di precedenti affidamenti da parte dello stesso ufficio.

Il contratto tra le parti sarà ora perfezionato in modalità elettronica tramite la piattaforma MePA. La liquidazione del corrispettivo avverrà solo dopo la regolare esecuzione dell’evento e su presentazione di fattura elettronica. L’atto è stato pubblicato martedì 18 agosto all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente. Il sipario, ora, è tutto per Piazza Barbieri.