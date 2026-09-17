Regione Lazio, stretta sulle navette turistiche nei centri storici: Marco Bertucci deposita la proposta di legge

Una cornice di regole per le navette turistiche che affollano i centri storici del Lazio. Si intitola “Disposizioni per il trasporto con navetta turistica nei centri storici” la proposta di legge depositata mercoledì 16 settembre da Marco Bertucci, presidente della commissione Bilancio del consiglio regionale del Lazio (Fratelli d’Italia).

Un primo testo, rivendica lo stesso promotore, pensato come base di lavoro da arricchire. “Appronteremo un intenso ciclo di audizioni, per ascoltare le voci di tutti – spiega Bertucci in una nota stampa – e mi attendo, al termine del cammino del provvedimento, di presentare al consiglio un testo arricchito di tanti contributi, anche e soprattutto da parte dell’opposizione. La questione non ha colore politico”.

L’iniziativa nasce da un vuoto normativo. Ad oggi manca, nel quadro regionale, una disciplina organica sull’uso di questi veicoli – dalle ormai note golf cart elettriche ai piccoli shuttle scoperti – nei centri ad alta densità turistica. Un fenomeno che, se da un lato rappresenta uno dei motori di sviluppo economico e culturale della regione, dall’altro genera criticità sempre più evidenti: congestione viaria, pressione antropica, decoro urbano, sicurezza della circolazione e tutela dei beni culturali.

Il confronto era già stato avviato. Il 1° settembre scorso, presso l’assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, Bertucci e l’assessore Fabrizio Ghera hanno incontrato i rappresentanti dei sindacati dei taxi per definire le linee guida della nuova disciplina sulla mobilità turistica leggera.

Cosa prevede la proposta. L’obiettivo è fornire ai Comuni – “compresa Roma che sul tema merita una attenzione particolare”, sottolinea Bertucci – uno strumento quadro per definire criteri di accesso ai centri storici; eventuali limitazioni nelle aree di maggior pregio; orari di servizio; aree di sosta e fermata; soggetti autorizzati e standard minimi di qualità.

Una disciplina che, nelle intenzioni del promotore, dovrà rispettare i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, in coerenza con la normativa nazionale vigente.

Cinque gli obiettivi indicati nel testo: creare un quadro regolatorio uniforme, garantire la tutela dei siti storici e culturali, assicurare sicurezza e fruibilità pedonale, favorire un turismo sostenibile e supportare i Comuni nella pianificazione e nel monitoraggio dei flussi.

“Una proposta di legge sul tema rappresenta una necessità stringente”, conclude Bertucci. “Lavoriamo per fornire un quadro di regole chiaro ed attuabile, che poggia le sue fondamenta sulla sicurezza, sulla legalità e sul decoro urbano”. Ora il testo passerà all’esame delle commissioni competenti.