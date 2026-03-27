Roma Capitale ente autonomo, la proposta di legge arriva in Parlamento. L’intervista esclusiva con Marco Vincenzi

In Parlamento, precisamente dalla Camera, il 25 marzo è iniziato l’iter per approvare il disegno di legge inerente Roma Capitale e la modifica dell’articolo 114 della Costituzione. Roma Capitale potrebbe diventare un ente autonomo con competenze più ampie da un punto di vista finanziario e legislativo. La redazione di Dentro Magazine ha approfondito la situazione in esclusiva con Marco Vincenzi, ex Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e attuale Commissario Vicario del Giubileo.

Un cambiamento radicale

“Con l’approvazione della legge si passerebbe alla istituzione di un ulteriore livello di Governo. Ai cinque attuali si aggiungerebbe un sesto livello, che è Roma Capitale. Sarebbe collocato sopra Comuni, Province e Città Metropolitana e a ridosso delle Regioni Ordinarie e dello Stato. Roma avrebbe legittimità di ente di governo con potestà legislative e autonomia finanziaria/amministrativa. L’Amministrazione Comunale potrebbe rapportarsi con famiglie, imprese e cittadini in maniera più diretta”.

Il rapporto con Regione Lazio

“Sono previste nella legge norme di coordinamento tra il nuovo livello di governo, Roma Capitale, e la Regione Lazio, ordinaria. Questo per facilitare l’applicazione e lo svolgimento di queste nuove funzioni. Naturalmente le istituzioni devono collaborare, l’esempio del Giubileo è eloquente. I risultati si ottengono quando si lavora insieme, soprattutto per i cittadini e le comunità”.

L’iter della legge

“Ci dev’essere la doppia approvazione con maggioranze qualificate tra Camera e Senato. Per una modifica della Costituzione di questo tipo non ha senso approvarla con mancanza di maggioranze qualificate. Parliamo della Capitale, ci dovrebbe essere solidarietà nel Parlamento. L’impegno è quello di arrivare all’approvazione in accordo con tutte le forze parlamentari”.